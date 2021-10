BTS es una de las bandas más famosas de K-Pop . Sus fans la han posicionado como un verdadero fenómeno musical y, para sorpresa de muchos, cada día hay más personalidades famosas que se declaran seguidores de su música. En esta ocasión, se pudo conocer que Leonardo DiCaprio , reconocido actor de Hollywood , también pertenece a este grupo selecto.

El sábado 2 de octubre, la actriz de ‘Parasite’, Cho Yeo Jeong, divulgó con Shin Dong Yup en SNL Korea una conversación privada que tuvo con el famoso actor de ‘Titanic’.

Cuando se le consultó por DiCaprio en los Premios Oscar, Jeong dijo lo siguiente: “Fue en un pequeño momento cuando fuimos a recibir el premio. DiCaprio me felicitó por haber ganado, así que le pregunté ‘¿Conoces a BTS?’ y él me comentó que le gustaba ‘Blood, sweat and tears’”.

¿Quién es Cho Yeo Jeong?

La actriz coreana Cho Yeo Jeong ha destacado en largometrajes como ‘El sirviente’ (2010) y ‘La concubina del emperador’ (2012). Sin embargo, la actriz alcanzó el éxito mundial al haber sido parte del elenco de ‘Parasite’ (2019), película ganadora de cuatro premios Oscar.

De otro lado, DiCaprio ha recibido numerosos premios entre los que destacan un Óscar al mejor actor; un premio BAFTA al mejor actor por su actuación en ‘El renacido’ (2015); dos Globos de Oro al mejor actor de drama por sus actuaciones en ‘El aviador’ (2004) y ‘El renacido’; y un Globo de Oro al mejor actor de comedia o musical por ‘El lobo de Wall Street’ (2013). Adicionalmente, ha ganado el premio del Sindicato de Actores, el Oso de Plata y un Premio Chlotrudis.

