En septiembre 2025, miles de chilenos vivieron jornadas de gran celebración con motivo de las Fiestas Patrias, una ocasión que muchos aprovecharon para reconectar con su cultura y fortalecer su identidad nacional. Por lo general, tanto trabajadores como estudiantes, salieron al interior del país con el objetivo de disfrutar de los majestuosos destinos turísticos, mientras que otros optaron por quedarse en casa junto a los seres queridos organizando reuniones con insumos típicos de la nación. Sin embargo, tras haber finalizado un feriado largo, muchos de ellos se cuestionan sobre los próximos feriados en el calendario nacional. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿CUÁNTOS FERIADOS RESTAN EN CHILE?

Luego del feriado oficial del 18 y 19 de septiembre por Fiestas Patrias 2025, según el calendario chileno, aún restan algunos días de descanso para la población. Esto quiere decir que los próximos feriados corresponden a conmemoraciones religiosas, procesos electorales y celebraciones culturales, quedando un total de siete días libres durante este año. Cabe resaltar que varias de estas fechas coincidirán con jueves o viernes, lo que permitirá a los ciudadanos extender su descanso y disfrutar de fines de semana largos. A continuación, este es la lista de los feriados que restan:

Domingo 12 de octubre: Encuentro de Dos Mundos

Encuentro de Dos Mundos Viernes 31 de octubre: Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes

Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes Sábado 1 de noviembre: Día de Todos los Santos

Día de Todos los Santos Domingo 16 de noviembre: Elecciones Presidenciales y Parlamentarias (feriado irrenunciable)

Elecciones Presidenciales y Parlamentarias (feriado irrenunciable) Lunes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción

Inmaculada Concepción Domingo 14 de diciembre: Elecciones Presidenciales

Elecciones Presidenciales Jueves 25 de diciembre: Navidad (feriado irrenunciable)

¿QUIÉNES TRABAJAN DURANTE LOS FERIADOS IRRENUNCIABLES?

Los que pueden laborar durante estos feriados son todos aquellos que cuenten con un restaurante, club nocturno, supermercados o establecimiento de entretenimiento como cine, discoteca o un circo. Cabe resaltar que se entenderá como restaurante todo aquel establecimiento que tenga las características básicas de este, incluso si tiene una denominación diferente. Entonces, las fuentes de soda y las pastelerías que incluyan consumo de alimentos en el mismo local, también formarán parte de esta categoría. Por lo tanto, según la Dirección del Trabajo, los trabajadores que trabajarán en un feriado irrenunciable son: