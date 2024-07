Este domingo 21 de julio, como parte de la jornada 2 del Torneo Clausura de la Liga 1, Atlético Grau recibió a Universitario de Deportes para un emocionante partido. Más allá del desempeño de los jugadores y el resultado del duelo, durante un momento un particular hecho se llevó la atención de las cámaras, espectadores e hinchas del equipo crema. Se trata del encuentro entre Ángel Comizzo y Germán Alemanno, dos personalidades vinculadas a la ‘U’ que se volvieron a encontrar mientras se desarrollaba este enfrentamiento.

¿Cómo fue el encuentro entre Ángel Comizzo y Germán Alemanno?

Atlético Grau recibió a Universitario de Deportes en el Estadio Campeones del 36, ubicado en la ciudad de Sullana, Piura. En un partido que terminó en un empate, con goles de Álex Valera a los 37 minutos y Mauro Da Luz a los 44 parecía que el único momento impactante, además de los goles, sería la expulsión de Horacio Calcaterra por una dura patada sobre Rafael Guarderas.

Sin embargo, mientras todavía se desarrollaba el partido las cámaras captaron el encuentro de dos ex Universitario de Deportes de nacionalidad argentina: Ángel Comizzo y Germán Alemanno. Ambos se encontraban conversando amenamente en las gradas del estadio y, aunque no fue posible saber de lo que hablaban, se les notaba alegres y contentos por volver a encontrarse después de tiempo.

Como los aficionados al fútbol peruano ya deben saber, Comizzo fue entrenador de la ‘U’ en dos periodos. Primero, entre 2013 y 2014 y luego entre 2019 y 2021. Curiosamente, ahora es DT de Atlético Grau, que fue el rival de los cremas en esta fecha del Torneo Clausura. Por otro lado, Alemanno fue jugador del equipo crema entre 2014 y 2015. Así, además de la nación de origen, ambos ex futbolistas compartieron momentos durante la temporada 2014.

¿Cómo le va a la ‘U’ en el Torneo Clausura 2024 y cuáles son sus próximos partidos?

Universitario de Deportes tuvo un gran debut en el Torneo Clausura 2024 de la Liga 1. El equipo crema consiguió golear a Carlos Manucci, su primer oponente del torneo. En un partido en el que fueron locales en el Estadio Monumental, la ‘U’ anotó 6 goles asegurando por mucho su victoria y sus primeros tres puntos.

Sin embargo, en el partido de hoy contra Atlético Grau la situación no fue tan buena como en el anterior duelo. Aunque no se quedaron sin puntos debido a una derrota, no consiguieron salir del empate 1-1, por lo que solo consiguieron llevarse un punto más. De esta forma, Universitario se coloca en el cuarto lugar de la tabla de posiciones de la competencia, detrás de Melgar, Alianza Lima y Los Chankas.

Justamente, los partidos que le siguen son contra los dos primeros lugares de la tabla. El primero de ellos es un clásico contra Alianza, que se realizará este viernes 26 de julio a las 8:30 p.m. en el Estadio Monumental. Tras este duelo deberán enfrentarse a Melgar como visitantes el miércoles 31 de julio a las 8:00 p.m.