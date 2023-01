La actriz mexicana, Kate del Castillo, fue una de las pocas personas del mundo del espectáculo que logró reunirse con ‘El Chapo’ Guzmán. Y es que en el 2015, la protagonista de “La Reina del Sur” mantuvo un encuentro con el exlíder del cártel de Sinaloa, que es descrita en el libro “Emma y las otras señoras del narco”.

En ese texto que fue realizado por la periodista Anabel Hernández, toca varios temas privados del mundo del crimen organizado en México a partir de la recopilación de testimonios.

¿CÓMO SE PLANIFICÓ LA REUNIÓN DE KATE DEL CASTILLO Y EL “CHAPO” GUZMAN?

Conforme al libro de “Emma y las otras señoras del narco”, el ‘Chapo’ Guzmán tenía una debilidad por Kate del Castillo, por lo que encargó a su abogado Andrés Granados a decirle a la actriz que el capo deseaba conocerla y, de esta manera, planear un encuentro.

Asimismo, en el texto se detalla que octubre de 2015, Guzman solicitó a la actriz, por medio de un teléfono que le regaló, que se encontraran en su refugio privado ya que tenía intenciones de realizar una película sobre su vida.

¿Cómo fue la reunión que tuvo Kate del Castillo con el ‘Chapo’ Guzmán | Emma y las otras señoras del narco

“Te cuento que no soy tomador, pero como tu presencia va a ser algo hermoso, ya tengo muchas ganas de conocerte y llegar a ser muy buenos amigos”, se lee en uno de los mensajes que vienen escritos en el libro. Al parecer, Kate del Castillo puso las condiciones para la reunión. Ella pidió ser acompañada del actor estadounidense Sean Penn, por lo que Joaquín Guzmán Loera aceptó.

“Que traiga al actor (Penn) y si ella ve que se necesita traer a más personas que se las traiga, como guste ella”, dijo el ‘Chapo’ a su intermediario.

“Te confieso que me siento protegida por primera vez. Ya sabrás mi historia cuando tengamos tiempo de platicar, pero por alguna razón me siento segura y sé que saben quién soy, no como actriz o persona pública, sino como mujer”, manifestó Kate del Castillo antes de conocerlo.

EL ENCUENTRO ENTRE EL “CHAPO” GUZMAN Y KATE DEL CASTILLO

Este encuentro fue en Pueblo Mágico de Cosalá, Sinaloa, en octubre de 2015, tan solo tres meses de su escape. Se desarrolló en una cena en la que se encontraban algunos hijos del ‘Chapo’, como Jesús Alfredo e Iván Archivaldo Guzmán.

Anabel Hernández detalla en su libro que la frase con la que el narcotraficante se presentó ante Kate del Castillo fue: “yo suministro más heroína, metanfetaminas, cocaína y mariguana que cualquier otra persona en el mundo. Tengo una flota de submarinos, aviones, camiones y embarcaciones”.

De acuerdo con la revista Rolling Stone, los actores que entrevistaron a Guzmán Loera, querían realizar una película sobre la vida del capo.

Finalmente el ‘Chapo’ acompañó a Kate en donde pasaría la noche. Tiempo después la actriz reveló que creía iba a sufrir algún tipo de abuso, pero que al final no pasó nada.