Reimond Manco se encuentra actualmente fuera de las canchas de fútbol para probar una nueva faceta en su vida. Actualmente ejerce como entrevistador y comentarista en la plataforma de YouTube, precisamente en el programa que lleva por nombre “Cojo y Manco”, donde comparte la conducción con el periodista Horacio Zimmermann y conversa con distintas personalidades sobre fútbol y otros temas.

En la última edición del programa, el entrevistado fue el mismo Reimond Manco, quien se sentó en el lugar de los invitados para hablar sobre las decisiones que tomó en su vida durante el inicio de su carrera. Durante la charla con Zimmermann, el exfutbolista fue consultado sobre el vínculo que tuvo con Jazmín Pinedo en 2008, año en el que ambos eran menores de edad y tenían 17 años.

Aquí reveló que sostuvo una relación romántica con la presentadora de televisión. “Yo tuve una relación con Jazmín, poquísimo tiempo. Fuimos enamorados”, dijo. Para confirmar el tema, su compañero periodista le interrogó si le preguntó a la modelo que quería estar con él, a lo que Manco aseguró diciendo: “Sí, claro, nosotros éramos enamorados”.

¿CÓMO SE DIO EL ROMANCE ENTRE REIMOND MANCO Y JAZMÍN PINEDO?

Reimond Manco contó que conoció a Jazmín Pinedo en 2008 en una sesión de fotos para una revista juvenil. En ese entonces, la actual conductora del programa “+Espectáculos”, se había hecho conocida por consagrarse como Miss Teen Perú 2008, mientras que Manco había sido elegido como “Mejor jugador del Sudamericano Sub-17″ un año antes. “Éramos caras visibles para la juventud”, comentaba el exfutbolista.

Luego señaló que, tras la sesión de fotos, empezaron a frecuentar más. “Después de esas fotos, comenzamos a comunicarnos. Es más, yo la lleve a unos partidos en el Matute, en el Nacional”, contó el exjugador de Alianza Lima y la selección peruana.

Ante el ampay entre ambos en una conocida cafetería en 2008, Manco dio a entender que eso hecho fue orquestado por el mánager de la popular “Chinita”. “Nos ampayan en Starbucks porque después me enteré de que su mánager había llamado a las cámaras, porque no había forma de que nos ampayen”, enfatizó. “Después de eso, nosotros estuvimos un tiempo, cosas de chibolos”, manifestó.

¿QUÉ OPINA REIMOND MANCO DE LA NEGACIÓN DE JAZMÍN PINEDO SOBRE SU PASADO ROMÁNTICO?

En varias oportunidades, la modelo siempre negó haber tenido un vínculo amoroso con el deportista. “No sé por qué sólo me involucraron con Reimond (…) Después de allí nos conocimos, hablamos, pero nos alejamos un montón por los rumores. Su fama era muy fuerte, pero yo tenía un enamorado en esa época. No pasó nada”, declaró Pinedo en una entrevista en 2018 que recoge Infobae.

Ante sus constantes negaciones, Manco comentó que nunca entendió por qué la modelo niega su pasado con él, pero respeta su posición. “Yo no entiendo porqué su negación, ella nunca ha hablado mal de mí, pero siempre me ha negado, ella tendrá sus motivos. Yo tengo mi verdad”, confesó. “Siempre me ha negado y no entiendo por qué siempre ha negado que haya tenido algo conmigo. No es que me moleste, tampoco fue una relación trascendental, pero tampoco voy a negar algo que pasó”, sentenció.

A continuación, la entrevista completa de Reimond Manco en “Cojo y Manco”: