Cada vez más peruanos optan por realizar sus pagos sin efectivo, y Yape se ha convertido en una de las herramientas favoritas para hacerlo. Este aplicativo móvil no solo permite enviar y recibir dinero en segundos, sino que también ofrece la posibilidad de pagar servicios básicos y otras obligaciones desde el celular, sin salir de casa y sin comisiones adicionales.

Si todavía no sabes cómo usar esta función, no te preocupes. El proceso es sencillo, rápido y disponible todo el día para quienes tienen Yape con BCP o con DNI. A continuación, te contamos cómo hacerlo paso a paso y qué debes tener en cuenta para evitar contratiempos.

¿CÓMO SE PAGAN LOS SERVICIOS DESDE YAPE?

Para yapear tus servicios, primero debes ingresar a la aplicación y asegurarte de tener conexión a internet. Luego:

Accede a la opción “Yapear servicios” en el menú principal. Escoge la categoría del servicio que deseas pagar (por ejemplo, luz, agua o telefonía). Busca la empresa proveedora correspondiente. Ingresa el código de cliente, número de suministro u otro identificador que solicite la empresa. Revisa los recibos pendientes, selecciona el que vas a pagar y toca “Yapear servicio”.

Una vez completada la operación, recibirás una constancia de pago en tu correo electrónico registrado. Además, podrás verificar el movimiento desde la sección “Últimos movimientos” de la aplicación.

¿CÓMO OBTENGO MI CONSTANCIA DE PAGO?

Después de cada transacción, Yape envía automáticamente un correo electrónico con la confirmación del pago realizado. Esta constancia también se guarda en tu historial dentro de la app, donde aparecerá con el nombre de la empresa y del servicio pagado.

Si no ves el correo en tu bandeja principal, revisa las carpetas de Spam o No deseados, ya que en ocasiones puede filtrarse allí. El sistema puede demorar algunos minutos en enviar la notificación, por lo que se recomienda esperar antes de volver a intentarlo.

¿QUÉ HACER SI NO PUEDO PAGAR MI SERVICIO?

Si no logras completar el pago, lo primero es verificar que tengas una conexión a internet estable y que el código o número de recibo que ingresaste sea correcto. También debes asegurarte de que no existan pagos pendientes con la empresa proveedora. Algunas compañías solo aceptan transacciones hasta las 7:00 p.m., por lo que si lo intentas más tarde, conviene volver a hacerlo al día siguiente.

En caso de que la aplicación no responda, espera unos minutos e inténtalo nuevamente. Ten presente que Yape solo permite 10 consultas por empresa cada 20 minutos; al superar ese límite, la cuenta se bloquea automáticamente por 10 minutos antes de permitir nuevos intentos.

¿CUÁL ES EL MONTO MÁXIMO QUE PUEDO PAGAR CON YAPE?

Yape establece diferentes límites según la categoría del servicio:

Hasta S/3,000: servicios financieros, educación, negocios, trámites, ventas por catálogo y tributos.

Hasta S/2,000: servicios básicos, seguros y asociaciones.

Hasta S/1,000: compras por internet.

El límite mensual acumulado para todas las categorías es de S/20,000, sin afectar tu tope de yapeo diario.

¿PUEDO SOLICITAR UN CRÉDITO PARA PAGAR MIS RECIBOS?

En algunos casos, Yape muestra la opción “Pedir un crédito para yapear” al momento de seleccionar el recibo. Si está disponible, podrás solicitar el préstamo, elegir la fecha de pago y ver los intereses antes de confirmar. El crédito cubre el monto total del recibo y se acredita de inmediato.

Esta función está habilitada para pagos a empresas como Enel, Movistar, Luz del Sur, Calidda, Bitel, Sedapal, Hidrandina, entre otras. Toda la información del préstamo puede consultarse en la sección “Créditos” dentro de la aplicación.