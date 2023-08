Si estás próximo a realizar un viaje a Estados Unidos, pero necesitas renovar tu VISA lo más pronto posible, está información será muy útil para ti. La embajada de los Estados Unidos en el Perú usó sus redes sociales oficiales para convocar a los ciudadanos peruanos a renovar su visa de no inmigrante hacia los Estados Unidos.

Aunque para muchos podría significar un tedioso trámite, es muy importante mencionar que ésta se puede solicitar sin la necesidad de una entrevista previa y en un corto periodo de tiempo de menos de un mes.

¿Cuánto tiempo demora renovar tu VISA para Estados Unidos?

“Amigos, buenas noticias, la sección consular ha terminado de procesar las solicitudes pendientes de renovación de visas sin entrevistas. Ahora, en la mayoría de casos de Interview Waiver Program, el tiempo de espera es solo de 2 a 3 semanas”, comentó la embajadora de los Estados Unidos en el Perú, Lisa Kenna.

La representante extranjera recomendó mediante un vídeo a las personas que actualmente cuentan con una visa vigente, pero que está próxima a expirar, que no duden en solicitar la renovación de su documento, ya que éste no demanda ni demora tiempo. También resaltó que el trámite de renovación no necesita de una entrevista consular previa.

Asimismo, la recomendación también fue dirigida a las familias que tienen la intención de renovar su visa de manera grupal por motivo de un próximo viaje a los Estados Unidos.

Si bien este procedimiento puede demorar un tiempo de 14 a 21 días hábiles, en caso de que el motivo sea por un viaje de emergencia, puede solicitar una cita contactando a Visa Appointment Service, para mayor información.

¿Cuáles son los requisitos para renovar la VISA para Estados Unidos?

La embajada compartió algunos requisitos que el solicitante debe cumplir para renovar su VISA para Estados Unidos.

El primer paso es solicitar el mismo tipo de visa que se tenía en el pasaporte.

Se debe corroborar que el tiempo de expiración de su visa no sea mayor a cuatro años.

Se puede realizar el trámite de renovación incluso meses antes de que su actual visa venza.

¿Cuáles son los pasos a seguir para solicitar una visa para Estados Unidos?

En el caso seas una de las personas que deseen solicitar una visa para viajar al país norteamericano, debes seguir los siguientes pasos que detallaremos a continuación:

Elige el tipo de visa

Deberás escoger el tipo de visa que creas que necesites para viajar a Estados Unidos. Es decir, de acuerdo al motivo por el cual deseas viajar al extranjero, sea por turismo, estudio o trabajo, tienes que determinar uno de los tipos de visa que existen.

Completa el formulario DS-160

Deberás llenar el formulario DS-160 de solicitud de visa del Gobierno de los Estados Unidos por Internet. Es obligatorio que todo solicitante complete el formulario antes de acceder a cualquier servicio que ofrece la página web de la embajada.

Para esto tendrás que crearte una cuenta de usuario en el sitio web, ingresar tu información personal para completar el registro e ingresar el número de confirmación DS-160 para cada uno de los solicitantes de visa. También deberás ingresar una dirección o seleccionar una ubicación donde deseas recibir tus documentos de la Sección Consular.

Luego de completar el formulario, tiene que imprimir el documento y conservar la página del código de barras DS-160.

Paga la solicitud

Posteriormente tiene que pagar los derechos por solicitud de visa de no inmigrante (MRV) por cualquiera de los métodos de pago disponibles en Perú. Luego deja tu pasaporte en las oficinas indicadas por la embajada, junto a una foto. El pasaporte debe tener una vigencia mínima de 6 meses.