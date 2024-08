Hace unos días se dio a conocer una particular noticia sobre la batalla legal que disputó una empresaria peruana en el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) debido al uso comercial del apellido de la diseñadora venezolana Carolina Herrera. En la siguiente nota, te contamos todos los detalles.

¿CÓMO NACIÓ LA BATALLA LEGAL ENTRE LA EMPRESARIA PERUANA Y LA DISEÑADORA DE MODA CAROLINA HERRERA?

En la última edición de Panorama, María Carolina Herrera Herrera, nacida en Cerro de Pasco, contó como la famosa línea de perfumes, Carolina Herrera, tuvo la intención de prohibirle que utilice su nombre ante Indecopi. Actualmente, la empresaria peruana vive en una urbanización de Ate-Vitarte y cuenta con un emprendimiento llamado “La Jabonera by María Herrera”, un negocio de jabones artesanales cuyo propósito es costear las esterilizaciones de animales que se encuentran en situación de abandono.

“Para dejar un mundo mejor; al final la plata es mía”, dijo en dicho medio. Sin embargo, este problema se remonta al 2021 cuando la marca Carolina Herrera Ltd. envió un documento con la intención de parar el registro de la marca “La Jabonera by María Herrera”, quien había sido un regalo de su hijo, Darío Morales, egresado de la carrera de Derecho de la Universidad Mayor de San Marcos.

La empresaria peruana, Carolina Herrera recuerda cómo nació la batalla legal con la famosa diseñadora de moda

De esta manera, la famosa firma sostenía que mencionado emprendimiento era parecido a sus marcas y que es titular de registros de marcas en la misma clase 3, es decir, todo lo que tiene que ver con preparaciones para blanquear, jabones no medicinales y productos de perfumería. “Carolina Herrera es mi nombre, lo tengo en mi documento de identidad y soy peruana. Tengo todo el derecho de usarlo como a mí me convenga y me parezca”, sostuvo.

“Él (su hijo) me quiso dar una sorpresa por Navidad y registrar la marca. Al poco tiempo me llegó una notificación de un abogado que me dijo: ‘Señora, ¿no quiere que la asesore en el problema que tiene en INDECOPI?. Y yo dije: ¡Qué!’”, narró al dominical. Ante ello, la peruana argumentó que “Herrera” es un apellido común en nuestro país y no lo suficientemente distintivo para registrar una marca. Además afirmó que las marcas en cuestión tienen diferencias y que usar el apellido en Perú no impide su utilización por otras personas en el ámbito civil.

“Yo sabía que era Carolina Herrera, que hay un estudio que les lleva los casos en cada país. Ante la primera apelación dije: ‘ya fue’, pero mi hijo me dijo ‘vamos a lucharla’”, comentó al programa de Panamericana TV. Al final, Indecopi le dio la razón al emprendimiento de la negociante y explicó que no existía riesgo de confusión entre ambas firmas, pues sus signos no eran semejantes ya que tenían diferentes características entre “Carolina Herrera” y “María Herrera”

Es importante mencionar que, de acuerdo con el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), existen 230,726 peruanos que tienen el apellido Herrera y dentro de ese grupo, hay cerca de 487 mujeres que se llaman Carolina Herrera, homónima de la célebre diseñadora venezolana que quiso prohibir el uso de su nombre sin poder lograrlo en el Perú.