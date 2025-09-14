Este mes de septiembre, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) ha puesto en marcha un nuevo remate en línea de productos incautados por Aduanas. Los ciudadanos de todo el Perú tendrán la posibilidad de adquirir artículos como laptops, smartphones, iPads, iPhones, calzado, ropa y electrodomésticos a precios muy bajos, con montos iniciales desde apenas un sol.

La subasta se llevará a cabo de manera virtual a través de la plataforma oficial de la Sunat y representa una oportunidad para quienes buscan acceder a productos variados sin pagar precios elevados del mercado tradicional. A continuación, te contamos cómo participar.

¿CÓMO PUEDO REGISTRARME PARA PARTICIPAR EN EL REMATE?

El primer paso para ingresar a la subasta virtual es crear una cuenta en el portal de Remate Aduanas Sunat. Para hacerlo, deberás utilizar tu número de DNI o RUC, una contraseña personal y un correo electrónico válido. En caso de que ya cuentes con un registro previo, solo será necesario iniciar sesión con tus datos.

Una vez completado el registro, recibirás un mensaje en tu correo electrónico con un enlace de confirmación. Este paso es indispensable, ya que valida tu cuenta y permite acceder sin inconvenientes a todas las funciones de la plataforma.

Después de activar la cuenta, podrás revisar en detalle la convocatoria publicada por la Sunat. Allí figura la lista de artículos que se encuentran disponibles en ese momento para el proceso de subasta. Cada lote tiene una opción de “más detalles”, donde es posible visualizar información adicional sobre las características del producto y su estado, según informa el diario La República.

¿CUÁL ES EL PROCEDIMIENTO PARA HACER UNA OFERTA?

El mecanismo de participación es bastante sencillo. Si encuentras un producto que despierte tu interés, deberás colocar una oferta en la plataforma. El precio de salida puede ser de tan solo S/1, lo que incrementa las posibilidades de conseguir artículos a costos mucho menores que los del mercado convencional.

En caso de que otro usuario presente una contraoferta, tendrás la opción de superar el monto ofrecido. Sin embargo, si nadie mejora tu propuesta inicial, serás declarado ganador del lote y podrás llevarte el artículo adjudicado. Esta dinámica convierte al remate en una competencia atractiva y abierta para todos los usuarios registrados.

¿QUÉ TIPO DE PRODUCTOS SE PUEDEN ENCONTRAR EN LA SUBASTA?

Los bienes que forman parte del remate provienen de decomisos realizados por Aduanas y abarcan una amplia variedad de categorías. Entre los más destacados se encuentran:

Equipos electrónicos como laptops, tablets y smartphones.

Dispositivos de alta demanda como iPads e iPhones.

Electrodomésticos de uso cotidiano para el hogar.

Prendas de vestir y calzado en diferentes tallas y estilos.

Repuestos y accesorios para vehículos.

El catálogo de productos suele renovarse en cada convocatoria, lo que permite que los usuarios encuentren siempre nuevas alternativas. Gracias a esta modalidad, cualquier persona interesada puede acceder a artículos de calidad a precios significativamente más bajos.