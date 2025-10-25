En Lima, miles de ciudadanos utilizan a diario los principales sistemas de transporte público con el objetivo de llegar a sus centros de trabajo o de estudios. Entre los principales se encuentran los buses, combis, Metropolitano, Metro de Lima y corredores complementarios. Precisamente, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) informó a sus usuarios una excelente noticia: la devolución del 50 % del pasaje en el corredor Rojo. De esta manera, este beneficio permitirá que numerosos usuarios, entre ellos universitarios y escolares, puedan ahorrar en sus desplazamientos diarios. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿CÓMO OBTENER LA MITAD DEL PASAJE EN EL CORREDOR ROJO?

A través de sus plataformas oficiales, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) informó que ahora sus usuarios del corredor Rojo podrán disfrutar de un excelente beneficio al recibir la devolución del 50 % de sus pasajes. Es decir, el personal de la empresa se encargará de devolver la mitad de la tarifa y la recargará en la tarjeta del usuario, siendo los más beneficiados los escolares, universitarios y estudiantes de institutos que pagarán S/ 1.20 o S/ 0.60. Esta tarifa promocional estará vigente de lunes a domingo, entre las 6 a. m. y las 8 p. m., beneficiando a más de 1 800 usuarios que utilizan este servicio de transporte.

Sin embargo, para acceder a este beneficio, la entidad adscrita al Ministerio de Transportes y comunicaciones (MTC) indicó que solo aplicará para las rutas 201, 206 y 209, que van desde el Callao o San Miguel y finalicen su recorrido en el paradero Gregorio Escobedo, en Jesús María. También dirigido para la ruta 204, que tiene un trayecto desde San Miguel y finalice su recorrido en el paradero Brasil, en Magdalena del Mar. Cabe precisar que este beneficio se aplica en el sentido oeste-este, es decir, desde el Callao o San Miguel hacia Ate o La Molina, y solo para los usuarios que realicen el pago con su tarjeta del Metropolitano o Lima Pass.

¿CUÁL ES MEJOR, EL METROPOLITANO O METRO DE LIMA, SEGÚN LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL?

La Inteligencia Artificial reveló que el mejor sistema de transporte de la capital es la Línea 1 del Metro de Lima, ya que brinda un servicio adecuado a sus usuarios, entre las que destacan la rapidez, comodidad y eficacia. “Permite evitar en gran medida el tráfico congestionado de la ciudad y ofrece un servicio relativamente puntual y rápido. Además, no se ve afectado por las condiciones del tráfico en la superficie, lo que garantiza un tiempo de viaje más predecible”. indicó la tecnología.

Mientras que, para el Metropolitano, importante sistema de transporte de la capital, la IA sostuvo lo siguiente: “Es una excelente opción para el transporte en Lima, especialmente para aquellos que necesitan desplazarse a lo largo de su ruta principal que conecta el norte y el sur de la ciudad, pero pueden estar bastante llenos durante las horas punta”.

VIDEO RECOMENDADO