En los últimos días, Alianza Lima no atraviesa su mejor momento futbolístico, luego de quedar eliminado por Sporting Cristal y terminar como ‘Perú 4’, lo que lo obliga a disputar la Fase 1 de la Copa Libertadores del próximo año. Eso no es todo, la directiva ‘íntima’ tomó radicales decisiones, confirmando la salida de jugadores como Hernán Barcos, Pablo Ceppelini, Ricardo Lagos, Guillermo Enrique y hasta del técnico Néstor Gorosito. Sin embargo, con el objetivo de llegar en buenas condiciones tanto para el torneo local como internacional, el club confirmó que la Noche Blanquiazul 2026 tendrá un duelo histórico con el campeón de la MLS: el Inter Miami. De esta manera, el encuentro, que será transmitido en señal abierta, promete ser una fiesta deportiva para la hinchada, quienes podrán ver a sus principales figuras en vivo. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿QUÉ CANAL TRANSMITIRÁ EN VIVO EL PARTIDO ENTRE ALIANZA LIMA E INTER MIAMI EN LA NOCHE BLANQUIAZUL 2026?

En medio de movimientos inesperados con miras a fortalecer el plantel para la próxima temporada, Alianza Lima anunció, a través de sus redes sociales, la contratación de Jairo Vélez y del nuevo técnico argentino, Pablo Guede. Es así que, la Noche Blanquiazul, que se llevará a cabo el 24 de enero de 2026, tendrá más de una sorpresa, pues el Inter Miami, vigente campeón de la MLS, enfrentará al conjunto peruano en el Estadio Nacional de Lima. De esta manera, con la compañía de la hinchada local, este partido promete convertirse en uno de los más atractivos del año, debido a la presencia de Lionel Messi. Luis Suárez, Rodrigo De Paul y más figuras.

En cuanto a la transmisión, el encuentro entre el conjunto victoriano y Las Garzas será emitido por Latina (2.1 HD y 2.2 estándar), según se dio a conocer durante su preventa. De acuerdo con el canal, la transmisión oficial comenzará a las 8:00 p. m., con una previa especial desde el Coloso de José Díaz. Asimismo, los seguidores podrán seguir la cobertura mediante la página web y la aplicación del canal en señal abierta. “Uno de los partidos más esperados este 2026: Alianza Lima vs Inter Miami, solo por Latina”, escribió el canal a través de sus redes sociales.

¿CUÁLES SON LOS PARTIDOS AMISTOSOS DEL INTER MIAMI EN 2026?

A través de sus plataformas oficiales, el Inter Miami confirmó que el próximo año disputará una serie de partidos amistosos como parte de su pretemporada en Sudamérica. El primero será frente a Alianza Lima el sábado 24 de enero en la tradicional Noche Blanquiazul 2026. El segundo se desarrollará ante Atlético Nacional el sábado 31 de enero de 2026 en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, Colombia. Mientras que cerrará su gira frente al Barcelona el sábado 7 de febrero en el estadio Banco Pichincha de Guayaquil, en Ecuador.

