El pasar del tiempo repercute ciertamente, y de manera natural, en la vida de las personas que deben incluir en su dieta diaria, una serie de alimentos recomendados, y no ultraprocesados. Con respecto a precisamente los productos de alto procesamiento que representan más de la mitad de la energía dietética total consumida en países de altos ingresos como Canadá y el Reino Unido, resulta importante destacar lo revelado por parte de científicos estadounidenses, y entorno al vínculo existente entre ellos y el tabaco tras comparación realizada.

CIENTÍFICOS ESTADOUNIDENSES COMPARAN LOS ALIMENTOS ULTRAPROCESADOS CON EL TABACO Y REVELAN SORPRENDENTE VÍNCULO

A diario, las personas del mundo consumen variados productos e insumos, siendo los alimentos ultraprocesados aquellos que fabricados industrialmente, figuran como los menos recomendados para ingesta, y más aún si lo combinas con el hábito de terminar fumando.

En relación a la comida chatarra, por ejemplo, y el tabaco, investigadores de las universidades de Harvard, Duke y Michigan, mediante artículo publicado en la revista Milbank Quarterly, revelan entorno a su diseño, comercialización y distribución, que ambos comparten ciertas características, y por ello requieren una regulación acorde con los riesgos de salud pública a los cuales figuramos expuestos.

“Estos productos no son simplemente alimentos modificados, son el resultado de un diseño meticuloso para maximizar el placer, el consumo y la rentabilidad a través del procesado industrial“, remarcan Ashley Gearhardt, Kelly Brownell, y Allan Brandt como científicos que además hacen hincapié en las consecuencias negativas ligadas a la ingesta de productos ultraprocesados y propio tabaquismo que el cuerpo humano muchas veces no puede terminar resistiendo.

POR ESTA RAZÓN ALGUNOS ALIMENTOS ACELERAN EL ENVEJECIMIENTO, SEGÚN EVIDENCIA CIENTÍFICA

Científicamente, diversos estudios validan la importancia de ingerir alimentos que contienen proteínas, minerales y diversos nutrientes, pero cuando incorporamos aquellos con pocos beneficios, empiezan a surgir desórdenes cuyas características terminan acelerando la llegada de la vejez conforme transcurren los años.

En ese sentido, hoy pasaremos a compartirte información relacionada a precisamente el envejecimiento que si bien experimentamos como parte del ciclo natural biológico, tiende a acentuarse luego de consumir ciertos productos marcados por la acumulación de azúcares, exceso de sodio también, y las denominadas grasas trans que terminan obstruyendo nuestras arterias y aumentan el riesgo de cardiopatía coronaria.

A continuación, y gracias a datos contenidos en la revista científica Ageing Research Reviews, repasamos los nombres de los alimentos que originan el aligeramiento de la vejez como tal, y repercute directamente en la piel:

PRODUCTOS AZUCARADOS

- Las bebidas con alto contenido de azúcares, por ejemplo, provocan el rápido envejecimiento a medida que las células se van extinguiendo también por el excesivo consumo de pasteles, golosinas, y envasados.

ALIMENTOS PROCESADOS

- Productos ricos en grasas saturadas, azúcares añadidos también y sodio que terminan acelerando la vejez como tal debido a la presencia de aditivos en sopas enlatadas o deshidratadas, fideos empaquetados “instantáneos”, margarinas, papas fritas, gaseosas, entre otros.

GRASAS TRANS

- Considerada como el principal enemigo del organismo, estos compuestos artificiales nocivos nos aportan solamente calorías vacías enmarcadas en alimentos fritos y productos de panadería industrial como galletas saladas y bizcochos.

Asimismo, la Clínica Antiaging Madrid revela que tanto el café como conservantes y además el alcohol, tienen efectos deshidratadores cuya afectación influye negativamente en funciones hepáticas, por ejemplo, provocan la pérdida de elasticidad, tonificación de la piel, y originan también la aparición de las arrugas prematuras.