La Copa Mundial 2026 ha traído consigo cambios históricos. Más allá de los 48 equipos y las sedes compartidas, una de las modificaciones más comentadas ocurre durante las transmisiones de televisión: los polémicos 'Cooling Breaks’ o pausas de hidratación. Mientras la mayoría de las cadenas internacionales aprovechan estos tres minutos para saturar la pantalla con publicidad, Telemundo Deportes ha tomado una decisión radical que se está ganando el aplauso de los fanáticos hispanos.

A continuación, te contamos los detalles del negocio detrás de estas pausas y por qué la estrategia de Telemundo está redefiniendo la forma de ver fútbol en Estados Unidos.

¿Qué es el ‘Cooling Break’ y la nueva regla comercial de la FIFA?

Debido a las altas temperaturas del verano en Norteamérica, la FIFA aprobó de manera obligatoria dos pausas de hidratación por partido (una en cada tiempo), con una duración aproximada de tres minutos cada una.

Sin embargo, la verdadera polémica estalló cuando el organismo rector permitió oficialmente que las cadenas con derechos de transmisión utilizaran este tiempo para vender espacios publicitarios en vivo. Esta medida acerca el fútbol al formato de la NFL o la NBA, rompiendo con la tradicional continuidad de los 45 minutos ininterrumpidos por tiempo. Las reglas de la FIFA estipulan que los anuncios solo pueden iniciar 20 segundos después de empezar la pausa y la transmisión debe volver a la cancha 30 segundos antes de reanudar el juego.

La estrategia de Telemundo: Priorizar el fútbol sobre los millones de dólares

A pesar de tener en sus manos un inventario publicitario sumamente lucrativo (estimado en más de 800 espacios comerciales potenciales a lo largo de los 104 partidos del torneo), Telemundo decidió rechazar esta opción.

Miguel Lorenzo, Vicepresidente Senior de Contenido de Deportes de Telemundo, fue claro desde el inicio: el objetivo de la cadena es mantener la “santidad” de los 90 minutos de juego. La postura de la cadena es simple: una vez que el reloj empieza a correr, la señal nunca abandona la cancha.

Durante las transmisiones de partidos recientes, los analistas de Telemundo como Alejandro Figueredo y Jaime Macías reforzaron esta identidad enviando un mensaje directo a su audiencia: “Este Mundial es de ustedes; nosotros no nos vamos a comerciales”.

¿Qué pasa durante el “Cooling Break”?

Al no cortar la transmisión para poner anuncios de pantalla completa, los espectadores de Telemundo tienen acceso exclusivo a contenido táctico e íntimo del partido que de otro modo se perdería:

Indicaciones técnicas en vivo: Es posible ver y escuchar a los directores técnicos dando instrucciones desesperadas a sus jugadores en la línea de banda.

Es posible ver y escuchar a los directores técnicos dando instrucciones desesperadas a sus jugadores en la línea de banda. Análisis inmediato y repeticiones: El equipo de comentaristas aprovecha el parón para desglosar con herramientas digitales las jugadas clave, los fueras de juego milimétricos y las tarjetas del primer tramo del partido.

El equipo de comentaristas aprovecha el parón para desglosar con herramientas digitales las jugadas clave, los fueras de juego milimétricos y las tarjetas del primer tramo del partido. El drama del vestuario en la cancha: Las cámaras muestran el verdadero estado físico de los futbolistas, las discusiones entre compañeros y la estrategia de rehidratación en tiempo real.

Un claro ejemplo de esto ocurrió en un partido de preparación donde los televidentes pudieron presenciar una intensa charla técnica de Mauricio Pochettino con la selección de EE. UU., un momento viral que las cadenas comerciales se perdieron por completo.

Qué canales pasan la Copa Mundial 2026

Para cubrir todo el mercado de Latinoamérica, el mapa de derechos de transmisión de la Copa Mundial de la FIFA 2026 se divide de forma muy clara: DSports (DirecTV) y su plataforma DGO tienen la exclusividad en Sudamérica para pasar absolutamente los 104 partidos en vivo, mientras que los canales locales de señal abierta transmiten una selección de entre 32 y 52 partidos (incluyendo siempre los de su selección nacional, las semifinales y la gran final).

Además, este año Paramount+ firmó una alianza clave para incluir las señales de DSports en su catálogo de streaming en varios países de la región.

Perú

Televisión Abierta: América TV (Transmitirá 40 partidos seleccionados).

América TV (Transmitirá 40 partidos seleccionados). Televisión de Paga: DSports (DirecTV) — Único con los 104 partidos .

DSports (DirecTV) — . Streaming: DGO, Paramount+, América tvGO (solo sus partidos) y Disney+ Premium (30 partidos seleccionados vía ESPN).

México

Televisión Abierta: Canal 5 (Televisa), Las Estrellas, Azteca 7 (TV Azteca).

Canal 5 (Televisa), Las Estrellas, Azteca 7 (TV Azteca). Televisión de Paga: TUDN.

TUDN. Streaming: ViX Premium (Tendrá todos los partidos) y Azteca Deportes (partidos seleccionados).

Colombia

Televisión Abierta: Caracol Televisión (Gol Caracol) y Canal RCN.

Caracol Televisión (Gol Caracol) y Canal RCN. Televisión de Paga: DSports (DirecTV) y Win Sports (partidos seleccionados).

DSports (DirecTV) y Win Sports (partidos seleccionados). Streaming: DGO, Paramount+, Caracol Play y Disney+ Premium (vía ESPN).

Argentina

Televisión Abierta: Telefe y TV Pública.

Telefe y TV Pública. Televisión de Paga: TyC Sports, DSports (DirecTV) y ESPN.

TyC Sports, DSports (DirecTV) y ESPN. Streaming: Mi Telefe, TyC Sports Play, DGO, Flow y Paramount+.

Chile

Televisión Abierta: Chilevisión (Transmitirá 52 partidos en vivo).

Chilevisión (Transmitirá 52 partidos en vivo). Televisión de Paga: DSports (DirecTV) y ESPN.

DSports (DirecTV) y ESPN. Streaming: DGO, Paramount+ y Disney+ Premium.

Ecuador

Televisión Abierta: Teleamazonas.

Teleamazonas. Televisión de Paga: DSports (DirecTV) y ESPN.

DSports (DirecTV) y ESPN. Streaming: DGO, Paramount+ y Disney+ Premium.

Uruguay

Televisión Abierta: Canal 5.

Canal 5. Televisión de Paga: DSports (DirecTV) y ESPN.

DSports (DirecTV) y ESPN. Streaming: Antel TV, DGO, Paramount+ y Disney+ Premium.

Venezuela

Televisión Abierta: Televen.

Televen. Televisión de Paga: DSports (DirecTV) y ESPN.

DSports (DirecTV) y ESPN. Streaming: DGO y Disney+ Premium.

Bolivia

Televisión Abierta / Local: Unitel y Red Uno.

Unitel y Red Uno. Televisión de Paga: Tigo Sports, Entel y DSports.

Tigo Sports, Entel y DSports. Streaming: DGO.

Paraguay

Televisión Abierta / Paga: Trece, GEN, Unicanal y Tigo Sports.

Centroamérica y Caribe

En la mayoría de los países centroamericanos, los derechos de televisión de paga y streaming están fuertemente concentrados por Viacom (FOX / Tigo Sports):