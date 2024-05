¿Cuál es el aeropuerto más transitado de Latinoamérica? Conoce los problemas que afronta en la actualidad.

Ya sea en los países al sur o aquellos ubicados en el centro del continente, Latinoamérica cuenta con diversos aeropuertos bastante populares que año tras año ven pasar a una gran cantidad de viajeros. Sobre todo, en épocas como las de ahora. Mientras en el hemisferio sur buscan escapar del frío, en el centro tratan de aprovechar el inicio del calor para viajar. Es así que surge la duda por conocer cuál es el aeródromo más transitado de toda la región. Descubre de cuál se trata en la siguiente nota.

¿Cuál es el aeropuerto más transitado de Latinoamérica?

Se trata del Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México. Este es el principal aeródromo de todo el país centroamericano, que con el tiempo fue creciendo hasta tener dos terminales en la actualidad, que se conectan gracias a un sistema de aerotrén. Obtiene el título del más transitado de toda la región gracias a que cada año ve pasar aproximadamente unos 48 millones de viajeros.

Sin embargo, esta enorme cantidad de visitantes que recibe año tras año plantea un importante problema para la terminal aérea. Sucede que tras diversas expansiones ya ha alcanzado su capacidad máxima y no puede extenderse más. Debido a ello, durante los últimos tiempos ha venido experimentando diversos problemas a la hora de administrar la gran cifra de vuelos tiene cada día.

¿Cuáles son los principales problemas del aeropuerto Benito Juárez?

Para empezar, el Aeropuerto Internacional Benito Juárez recibe una enorme cifra de vuelos, incluso más de lo que cualquier otra central aérea de la región podría recibir. Esta situación se debe a que en sus instalaciones operan 31 línea aéreas de pasajeros, tanto nacionales, como internacionales. Pero también 12 aerolíneas de carga, que realizan otro tipo de operaciones.

Es así que cada día el aeródromo ve pasar a más de 90 mil viajeros que se dirigen a 102 destinos, 44 nacionales y 58 internacionales repartidos entre América, Europa y Asia. Gracias a estas cifras es que el aeropuerto ofrece oportunidades de trabajo a 50 mil personas, a 35 mil de manera directa y a otras 15 mil de manera indirecta. Lamentablemente, no todo son buenas noticias.

El Aeropuerto Internacional Benito Juárez ya no tiene hacia dónde expandirse. Dado que se encuentra en una zona bastante urbanizada, no le quedan terrenos libres a su alrededor donde construir una nueva terminal. En 2019, tras superar su récord y recibir a 50 millones de pasajeros, se planteó poner en marcha este plan. Sin embargo, debido a la crisis sanitaria a causa del Covid-19, no se pudo concretar.

Es así que tras diversas expansiones a lo largo de sus casi cien años, la terminal aérea no puede albergar a más viajeros. Ni siquiera las cerca de 100 hectáreas que abarca entre sus dos terminales son suficiente para darse abasto.

Una vista de la fachada de la segunda terminal del Aeropuerto Internacional Benito Juárez.