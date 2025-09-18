La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) reprogramó su examen de admisión 2026-I para octubre y recordó que la evaluación se realizará bajo estrictas medidas de seguridad. Miles de postulantes deberán cumplir estas reglas para no quedar fuera del proceso.

Uno de los puntos más importantes es la lista de objetos prohibidos, cuya tenencia puede significar la exclusión inmediata sin devolución de la inscripción. Por eso es fundamental conocer qué está permitido y qué no. A continuación, te contamos los detalles.

¿QUÉ OBJETOS ESTÁN PROHIBIDOS EN EL EXAMEN DE ADMISION SAN MARCOS 2026-I?

San Marcos ha establecido una lista rigurosa de artículos vetados para impedir cualquier intento de copia o distracción durante el examen. Entre ellos destacan todos los dispositivos electrónicos, como celulares, grabadoras, audífonos, radios, USB, cámaras ocultas o equipos de transmisión de datos.

Tampoco se permitirá el ingreso de lápices, borradores, tajadores, cuadernos, libros ni papeles sueltos. Además, quedan prohibidas mochilas, carteras, billeteras, botellas con líquidos o alimentos de cualquier tipo. Objetos de uso personal como atomizadores, servilletas o llaveros también deberán quedarse fuera.

En cuanto a la vestimenta, se ha dispuesto que los postulantes usen prendas sencillas y sin adornos. Está vetado llevar chompas o polos con capucha, pantalones con correas, ropa con piezas metálicas o accesorios como aretes, piercings y cadenas. Respecto al cabello, tanto hombres como mujeres deberán presentarse sin ganchos, colets ni accesorios visibles, según informa Infobae.

¿QUÉ DOCUMENTOS SÍ DEBO PRESENTAR EL DÍA DEL EXAMEN?

El reglamento de admisión señala que cada postulante debe portar únicamente lo indispensable. En primer lugar, se exige la presentación del Documento Nacional de Identidad (DNI) en original y vigente. En caso de extravío o robo, se aceptará el certificado de inscripción C4 emitido por Reniec. Si el postulante es extranjero, debe ingresar con su carné de extranjería en regla o con pasaporte válido.

Debes llevar tu DNI al examen de admisión UNMSM. | Foto: Admisión UNMSM (Facebook)

Además, será obligatorio presentar el carnet de postulante en formato declaración jurada, que debe imprimirse en hoja bond tamaño A4, a color, sin firmas ni huellas. Este archivo se habilita en la plataforma institucional unos cinco días antes de la fecha de evaluación.

Debes llevar tu carnet de postulante al examen de admisión. | Foto: Admisión UNMSM (Facebook)

¿CÓMO QUEDÓ EL NUEVO CRONOGRAMA DEL EXAMEN DE ADMISIÓN?

Tras la suspensión del examen de septiembre, la UNMSM reprogramó el proceso de la siguiente manera:

Sábado 4 de octubre: Áreas D (Ciencias Económicas y de la Gestión) y E (Humanidades, Derecho y Ciencias Sociales).

Domingo 5 de octubre: Áreas B (Ciencias Básicas) y C (Ingenierías).

Sábado 11 de octubre: Área A (Ciencias de la Salud), salvo Medicina Humana.

Domingo 12 de octubre: Exclusivo para postulantes de Medicina Humana.

El ingreso se mantendrá en el horario previsto: entre las 6:00 y las 8:30 a.m., con la advertencia de que llegar tarde significa la pérdida automática del derecho a rendir la prueba.

¿POR QUÉ SE REPROGRAMÓ EL EXAMEN DE SAN MARCOS 2026-I?

La postergación respondió a la toma de la Ciudad Universitaria y de locales en San Juan de Lurigancho, donde grupos de estudiantes exigieron mejoras en los servicios básicos. Entre los pedidos figuraban el aumento de raciones del comedor, mayor distribución de tickets de almuerzo y transparencia en la asignación de beneficios.

Durante varios días, el ingreso al campus estuvo bloqueado, lo que obligó a la universidad a suspender el examen de septiembre. Recién el 13 de ese mes se levantó la medida de fuerza y el 15 se anunciaron oficialmente las nuevas fechas.