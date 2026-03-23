En el mundo, los estadios o arenas son piezas fundamentales en los diferentes países, debido a que dinamizan la economía local gracias a las industrias del entretenimiento. De hecho, su relevancia se sustenta principalmente en su multifuncionalidad, su calidad técnica y su sostenibilidad económica. Asimismo, entre los beneficios que brinda contar con estos recintos cerrados se encuentra la posibilidad de realizar eventos sin importar las inclemencias del tiempo, como el calor extremo o la lluvia, garantizando la comodidad del público. Además de brindar una gran experiencia debido a que ofrecen un sonido más consistente. En ese contexto, en Sudamérica se erige un nuevo estadio cubierto que promete convertirse en una de las instalaciones más modernas de la región con un sistema de instalación e infraestructura vanguardista con una inversión de u$s 50.000.000. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿QUÉ ESTADIO MODERNO SE CONSTRUYE EN SUDAMÉRICA?

De acuerdo con la plataforma El Cronista, la empresa Corporación América Inmobiliaria anunció que invertirá cerca de u$s 50.000.000 para el desarrollo del nuevo Arena Córdoba, un nuevo recinto de última generación de escala internacional destinado a eventos de entretenimiento, que se convertirá en el primer estadio cubierto de este nivel en la zona. Este importante proyecto, que estará ubicado en el Distrito Las Artes en Argentina, tendrá una capacidad para aproximadamente 12 000 personas en más de 11.800 m² cubiertos. Esto permitirá que el lugar se convierta en el foco principal de los grandes espectáculos y dinamice la economía en sectores como gastronomía, hotelería y turismo. Es importante mencionar que el recinto tendrá 36 palcos VIP y dos lounges con capacidad para 120 personas cada uno, por lo que se espera que esté listo a mediados del 2028.

¿CÓMO ES EL EDIFICIO DE 10 PISOS QUE SE CONSTRUYÓ EN CASI 30 HORAS?

A través de varios videos difundidos por Broad Group en las redes sociales ha puesto en el ojo público una vez más a China por una asombrosa y rápida construcción de un edificio de 10 pisos en solo 28 horas y 45 minutos. Y es que, el sistema que utilizan los profesionales consiste en producir gran parte de la estructura en plantas industriales y luego trasladarla al sitio de la obra. En ese espacio se elaboran los componentes, se verifican sus dimensiones y se acondicionan para que el montaje sea rápido, organizado y con un menor margen de error posible.

De esta manera, los pequeños módulos, elaborados con acero B-Core y compuesto por dos placas externas de acero inoxidable que recubren un núcleo de tubos de acero, son elevados con grúas hasta ponerlos en su posición, lo que convierte en una construcción más sostenible. Además, presenta una elevada resistencia a la corrosión y, gracias a su gran ductilidad, tolera mejor los movimientos sísmicos. Es importante mencionar que no es la primera vez que se implementa este tipo de infraestructura en China, ya que también se utilizó durante la pandemia del Covid-19 como hospitales de emergencia, según comparte el diario As.