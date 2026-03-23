Por Redacción EC

En el mundo, los estadios o arenas son piezas fundamentales en los diferentes países, debido a que dinamizan la economía local gracias a las industrias del entretenimiento. De hecho, su relevancia se sustenta principalmente en su multifuncionalidad, su calidad técnica y su sostenibilidad económica. Asimismo, entre los beneficios que brinda contar con estos recintos cerrados se encuentra la posibilidad de realizar eventos sin importar las inclemencias del tiempo, como el calor extremo o la lluvia, garantizando la comodidad del público. Además de brindar una gran experiencia debido a que ofrecen un sonido más consistente. En ese contexto, en Sudamérica se erige un nuevo estadio cubierto que promete convertirse en una de las instalaciones más modernas de la región con un sistema de instalación e infraestructura vanguardista con una inversión de u$s 50.000.000. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.