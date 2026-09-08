Durante años, las caminatas y la bicicleta fija han ocupado un lugar preferente entre los ejercicios recomendados para los adultos mayores. Sin embargo, existe otra práctica que puede ofrecer importantes beneficios para la salud cardiovascular y que, además, resulta accesible para todos. No requiere grandes inversiones ni complicados equipos para comenzar. Su sencillez permite realizarla tanto en compañía como en la tranquilidad del hogar.

Esta alternativa se presenta como una opción práctica para quienes buscan mantenerse activos sin depender de costosas suscripciones o gimnasios especializados. La facilidad para incorporarla a la rutina diaria la convierte en una actividad al alcance de muchas personas. Ya sea en grupo o de manera individual, su práctica puede adaptarse a diferentes espacios y necesidades. Así, el ejercicio demuestra que cuidar el corazón no siempre exige grandes recursos, sino constancia y voluntad para mantenerse en movimiento.

Este es un buen ejercicio para el corazón y la circulación que no es necesario usar una bicicleta o salir a caminar

El yoga, a menudo relegado frente a rutinas más intensas como el gimnasio o los ejercicios cardiovasculares, ha ganado espacio como una alternativa de actividad física. Sus movimientos combinan el trabajo corporal con la regulación del sistema nervioso, generando respuestas que involucran también al corazón. Con una práctica constante, esta disciplina puede contribuir al fortalecimiento de la resistencia cardiorrespiratoria. Así, entre posturas, respiraciones y momentos de concentración, el cuerpo encuentra una forma diferente de mantenerse activo.

La práctica habitual del yoga también puede favorecer el control de la presión arterial, especialmente en personas con hipertensión leve o moderada. Sus técnicas de respiración y relajación ayudan a disminuir la tensión del organismo y favorecen una menor activación del sistema nervioso de alerta. Al relajarse los vasos sanguíneos, se facilita la circulación y se reduce la carga sobre el corazón. De este modo, una disciplina que parece tranquila puede convertirse en una aliada para cuidar la salud cardiovascular.

El yoga enfoca las técnicas de respiración, la relajación profunda y en la respiración consciente

En cada postura y en cada pausa, el yoga encuentra en la respiración uno de sus principales aliados. La práctica de una respiración consciente, acompañada de momentos de relajación profunda, puede ayudar a reducir la frecuencia cardíaca cuando el cuerpo se encuentra en reposo. Al mismo tiempo, sus ejercicios favorecen el trabajo respiratorio y pueden contribuir a mejorar la capacidad pulmonar. Con el paso de las sesiones, esta combinación convierte la calma en una herramienta para cuidar el organismo.

Los beneficios también pueden alcanzar al sistema circulatorio, pues la práctica puede favorecer el funcionamiento del endotelio y facilitar la dilatación de las arterias. A esta evidencia se suman investigaciones difundidas en PubMed, que señalan efectos positivos de la actividad física sobre la capacidad funcional y algunos indicadores relacionados con el estrés cardíaco. Asimismo, se han observado mejoras en la calidad de vida de quienes mantienen una actividad física regular. Así, el yoga aparece no solo como una práctica de relajación, sino como una alternativa que puede acompañar el cuidado integral de la salud.

Conoce los otros beneficios que brinda la práctica de yoga que, incluso, se puede hacer en casa

Sobre la esterilla, cada movimiento cuenta, pero no todo depende de alcanzar una postura perfecta. Una sesión de yoga también exige respirar de manera consciente, mantener una correcta alineación, concentrarse en el presente y aprender a relajarse. La práctica puede realizarse a solas en casa o compartirse en espacios abiertos, sin perder sus beneficios. En ambos escenarios, la constancia convierte unos minutos de ejercicio en un momento para cuidar el cuerpo y la mente.

Entre respiraciones pausadas y estiramientos, el yoga puede aportar beneficios que acompañan la rutina diaria:

Reduce el estrés y la ansiedad: favorece la relajación y una mayor sensación de calma.

Mejora la flexibilidad: los estiramientos ayudan a conservar y ampliar el movimiento de las articulaciones.

Fortalece el equilibrio y la coordinación: mejora el control corporal y puede contribuir a prevenir caídas.

Favorece el descanso: la respiración y las técnicas de relajación pueden ayudar a mejorar la calidad del sueño.

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