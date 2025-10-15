Este sábado 18 de octubre, miles de fieles volverán a llenar las calles del Centro de Lima para acompañar la segunda procesión del Señor de los Milagros. Desde las primeras horas de la mañana, los devotos se reunirán para rendir homenaje al Cristo Moreno, en una de las manifestaciones religiosas más multitudinarias del país.

El anda recorrerá importantes vías del centro histórico mientras diversas instituciones rinden homenaje a la venerada imagen. A continuación, te contamos todos los detalles.

¿CUÁL SERÁ EL RECORRIDO DE LA SEGUNDA PROCESIÓN DEL SEÑOR DE LOS MILAGROS?

La procesión comenzará alrededor de las 6 de la mañana en la Iglesia de Las Nazarenas. Desde allí, el anda avanzará por la avenida Tacna hasta llegar al jirón Ica, para luego seguir por el Jirón de la Unión hacia la Plaza de Armas de Lima.

Después de los homenajes en este punto, la imagen continuará por los jirones Carabaya y Ucayali, seguirá por la avenida Abancay hasta llegar a la sede del Congreso. Finalmente, recorrerá los jirones Junín, Áncash y Maynas antes de retornar al jirón Junín y concluir en el Santuario Mariano Arquidiocesano de la Virgen del Carmen, donde permanecerá hasta la siguiente salida procesional.

¿QUÉ HOMENAJES RECIBIRÁ EL SEÑOR DE LOS MILAGROS?

Durante el paso de la imagen, se realizarán diversos actos de homenaje organizados por entidades públicas y oficiales. Entre ellas destacan el Palacio de Gobierno, el Congreso de la República y la Municipalidad de Lima. Además, se espera la participación de otras instituciones que se unirán al reconocimiento con gestos de fe y respeto, según informa RPP.

¿CUÁL ES LA HISTORIA DETRÁS DEL SEÑOR DE LOS MILAGROS?

El Señor de Pachacamilla, más comúnmente llamado Señor de los Milagros, es una imagen de Jesucristo originalmente pintada en una pared de adobe, ubicada tras el Altar Mayor del santuario de Las Nazarenas ubicado en la región Lima, en Perú y venerada en la capital y diversas partes del mundo.

La imagen del Señor de los Milagros fue pintada durante el siglo XVI por un esclavo originario de Angola que fue llevado al Perú llamado Pedro Dalcón o Benito, según el historiador Raúl Porras Barrenechea.

A esta, posteriormente le añadieron las imágenes de Dios Padre, María y María Magdalena. Podría estar relacionado, según explica la historiadora María Rostworowski, con el culto milenario al dios Pachacamac, tan solo por haber sido pintado en el Barrio de Pachacamilla en el centro de Lima.

Señor de los Milagros. (Foto: Andina)

FRASES EN HONOR AL SEÑOR DE LOS MILAGROS