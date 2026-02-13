¿Los consumes diariamente? Estos alimentos ultraprocesados podrían elevar el riesgo de padecer derrames e infartos

El pasar del tiempo repercute ciertamente, y de manera natural, en la vida de las personas que deben incluir en dieta diaria, una serie de alimentos más bien recomendados, y no ultraprocesados. Con respecto a la línea de productos de alto procesamiento que representan gran porcentaje de la energía dietética total consumida dentro de países de altos ingresos como Canadá y el Reino Unido, te contamos ahora que investigadores estadounidenses han encontrado relación directa entre su ingesta y un mayor riesgo de contraer infartos y hasta accidentes cerebrovasculares caracterizados por la interrupción del flujo sanguíneo dirigido hacia el cerebro.

EL CONSUMO DE ESTOS ALIMENTOS ULTRAPROCESADOS PODRÍAN GENERARTE DESDE INFARTOS HASTA DERRAME CEREBRAL, SEGÚN ESTUDIO DE INVESTIGACIÓN

Nueva evidencia científica revela hallazgos sorprendentes, y en esta ocasión puntual referente a los considerados alimentos ultraprocesados y el potencial riesgo para tu salud que trae consigo consumirlos.

Al respecto, te contamos que ha sido publicado en The American Journal of Medicine, un estudio de investigación a cargo de profesionales de la Facultad de Medicina Charles E. Schmidt de Florida Atlantic University (FAU), que explora si el consumo de ciertos productos con altas cantidades de azúcares, grasas, sal y aditivos químicos, termina relacionándose con el padecimiento de “infartos y accidentes cerebrovasculares”.

“Los UPF, como refrescos, snacks envasados ​​y carnes procesadas, constituyen actualmente una parte importante de la dieta de los estadounidenses y se sabe que contribuyen a la obesidad, la inflamación y los problemas metabólicos“, refieren desde dicha institución pública norteamericana para luego revelar lo siguiente entorno a descubrimiento sobre el impacto de dichos alimentos en la salud del ser humano:

Tras examinar datos nacionales de salud y dieta en Estados Unidos, los resultados hoy evidencian que los “adultos con el mayor consumo de UPF tenían un riesgo estadísticamente significativo y clínicamente importante de un 47 % mayor de infarto o accidente cerebrovascular en comparación con quienes consumían menos”, e incluso después de considerar varios factores de confusión.

En relación a esta información, la FAU revela que los alimentos ultraprocesados son aquellos “productos modificados industrialmente, cargados con grasas, azúcares, almidones, sales y aditivos químicos añadidos, como emulsionantes”, y desde “refrescos hasta snacks y carnes procesadas”, carecen de nutrientes naturales para nuestro organismo.

LA COMPARACIÓN ENTRE LOS ALIMENTOS ULTRAPROCESADOS Y EL TABACO POR PARTE DE CIENTÍFICOS DE USA

A diario, las personas del mundo consumen variados productos e insumos, siendo los alimentos ultraprocesados aquellos que fabricados industrialmente, figuran como los menos recomendados para ingesta, y más aún si lo combinas con el hábito de terminar fumando.

En relación a la comida chatarra, por ejemplo, y el tabaco, investigadores de las universidades de Harvard, Duke y Michigan, mediante artículo publicado en la revista Milbank Quarterly, revelan entorno a su diseño, comercialización y distribución, que ambos comparten ciertas características, y por ello requieren una regulación acorde con los riesgos de salud pública a los cuales figuramos expuestos.

“Estos productos no son simplemente alimentos modificados, son el resultado de un diseño meticuloso para maximizar el placer, el consumo y la rentabilidad a través del procesado industrial“, remarcan Ashley Gearhardt, Kelly Brownell, y Allan Brandt como científicos que además hacen hincapié en las consecuencias negativas ligadas a la ingesta de productos ultraprocesados y propio tabaquismo que el cuerpo humano muchas veces no puede terminar resistiendo.

LA RAZÓN POR LA CUAL ESTOS ALIMENTOS TERMINAN ACELERANDO EL ENVEJECIMIENTO

Científicamente, diversos estudios validan la importancia de ingerir alimentos que contienen proteínas, minerales y diversos nutrientes, pero cuando incorporamos aquellos con pocos beneficios, empiezan a surgir desórdenes cuyas características terminan acelerando la llegada de la vejez conforme transcurren los años.

En ese sentido, hoy pasaremos a compartirte información relacionada a precisamente el envejecimiento que si bien experimentamos como parte del ciclo natural biológico, tiende a acentuarse luego de consumir ciertos productos marcados por la acumulación de azúcares, exceso de sodio también, y las denominadas grasas trans que terminan obstruyendo nuestras arterias y aumentan el riesgo de cardiopatía coronaria.

A continuación, y gracias a datos contenidos en la revista científica Ageing Research Reviews, repasamos los nombres de los alimentos que originan el aligeramiento de la vejez como tal, y repercute directamente en la piel:

PRODUCTOS AZUCARADOS

- Las bebidas con alto contenido de azúcares, por ejemplo, provocan el rápido envejecimiento a medida que las células se van extinguiendo también por el excesivo consumo de pasteles, golosinas, y envasados.

ALIMENTOS PROCESADOS

- Productos ricos en grasas saturadas, azúcares añadidos también y sodio que terminan acelerando la vejez como tal debido a la presencia de aditivos en sopas enlatadas o deshidratadas, fideos empaquetados “instantáneos”, margarinas, papas fritas, gaseosas, entre otros.

GRASAS TRANS

- Considerada como el principal enemigo del organismo, estos compuestos artificiales nocivos nos aportan solamente calorías vacías enmarcadas en alimentos fritos y productos de panadería industrial como galletas saladas y bizcochos.

Asimismo, la Clínica Antiaging Madrid revela que tanto el café como conservantes y además el alcohol, tienen efectos deshidratadores cuya afectación influye negativamente en funciones hepáticas, por ejemplo, provocan la pérdida de elasticidad, tonificación de la piel, y originan también la aparición de las arrugas prematuras.