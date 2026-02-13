Por Luis Carlo Merino

El pasar del tiempo repercute ciertamente, y de manera natural, en la vida de las personas que deben incluir en dieta diaria, una serie de alimentos más bien recomendados, y no ultraprocesados. Con respecto a la línea de productos de alto procesamiento que representan gran porcentaje de la energía dietética total consumida dentro de países de altos ingresos como Canadá y el Reino Unido, te contamos ahora que investigadores estadounidenses han encontrado relación directa entre su ingesta y un mayor riesgo de contraer infartos y hasta accidentes cerebrovasculares caracterizados por la interrupción del flujo sanguíneo dirigido hacia el cerebro.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

ElucidarioProvee contexto, definición y detalle de un tópico específico.

¿Los consumes diariamente? Estos alimentos ultraprocesados podrían elevar el riesgo de padecer derrames e infartos
Cual

¿Los consumes diariamente? Estos alimentos ultraprocesados podrían elevar el riesgo de padecer derrames e infartos

¿Quién tiene más habitantes en 2026? Estos países encabezan la lista: sorprendentemente China no está
Cual

¿Quién tiene más habitantes en 2026? Estos países encabezan la lista: sorprendentemente China no está

Los 2 países de América Latina que están a punto de dominar la economía mundial junto a Estados Unidos, China y Rusia
Cual

Los 2 países de América Latina que están a punto de dominar la economía mundial junto a Estados Unidos, China y Rusia

La verdadera historia del Día de San Valentín: origen, mitos y la verdad detrás del 14 de febrero
Cual

La verdadera historia del Día de San Valentín: origen, mitos y la verdad detrás del 14 de febrero