Por Redacción EC

En la región latinoamericana, las instituciones militares desempeñan una función esencial en la protección del territorio y la seguridad de la ciudadanía, lo que exige a sus efectivos una preparación constante y rigurosa. Al mismo tiempo, diversos Estados han venido destinando inversiones para actualizar sus sistemas de defensa, incorporando equipos más modernos y tecnología de última generación con el objetivo de reforzar su capacidad operativa. Dentro de este panorama regional, caracterizado por retos vinculados a la seguridad, las fronteras y la dinámica geopolítica, una nación se posiciona como referente en materia de poderío militar. Ese liderazgo se apoya en un flujo sostenido de recursos hacia el sector defensa, la adquisición de sistemas especializados y el fortalecimiento progresivo de sus estructuras estratégicas.