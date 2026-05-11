En la región latinoamericana, las instituciones militares desempeñan una función esencial en la protección del territorio y la seguridad de la ciudadanía, lo que exige a sus efectivos una preparación constante y rigurosa. Al mismo tiempo, diversos Estados han venido destinando inversiones para actualizar sus sistemas de defensa, incorporando equipos más modernos y tecnología de última generación con el objetivo de reforzar su capacidad operativa. Dentro de este panorama regional, caracterizado por retos vinculados a la seguridad, las fronteras y la dinámica geopolítica, una nación se posiciona como referente en materia de poderío militar. Ese liderazgo se apoya en un flujo sostenido de recursos hacia el sector defensa, la adquisición de sistemas especializados y el fortalecimiento progresivo de sus estructuras estratégicas.

Revelan cuál es el país más poderoso militarmente de América Latina y por qué sorprende al mundo

Según información del The World Factbook de la Agencia Central de Inteligencia, la nación con mayor capacidad militar en América Latina es Brasil, que dispone de cerca de 376 mil militares en servicio activo y supera el millón de efectivos en condición de reserva, consolidando así el mayor contingente armado de la región.

En lo referente a la inversión en defensa, reportes del Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo (SIPRI) señalan que durante 2023 el país sudamericano asignó más de 22,9 mil millones de dólares a su sector militar. Este nivel de gasto ha contribuido de forma directa a la actualización progresiva de sus equipos y al fortalecimiento de sus capacidades estratégicas.

Dentro del proceso de modernización militar de Brasil destaca la incorporación de más de 2 200 unidades de vehículos blindados, además de la renovación progresiva de su flota aérea mediante la integración de aeronaves de nueva generación como los cazas Gripen E/F y los aviones de transporte táctico KC-390, lo que ha permitido elevar sus capacidades operativas con tecnología contemporánea.

A este desarrollo se suma un elemento estratégico de gran relevancia: la existencia de una industria nacional con capacidad de diseño y fabricación en el sector defensa. En este ecosistema sobresalen compañías como Embraer, Avibras y Ares Aeroespacial e Defesa, las cuales participan en la creación de aeronaves, sistemas no tripulados, misiles y distintos equipos especializados.

Este entramado industrial no solo refuerza el equipamiento de sus fuerzas armadas, sino que también amplía la presencia del país en el mercado internacional de defensa, consolidando su papel como actor relevante en el desarrollo tecnológico militar de la región.

¿Qué más debes saber?

De esta manera, el país combina tres elementos que lo diferencian dentro de América Latina: el tamaño de sus fuerzas armadas, una inversión sostenida en defensa y el desarrollo de tecnología militar propia. Esta articulación le permite ampliar su alcance estratégico más allá de sus fronteras y consolidar una política de defensa basada en la autosuficiencia y la innovación, según recoge El Cronista.

¿Qué país tiene la fuerza más débil de Latinoamérica?

De acuerdo con el Global Firepower 2025, compartido por El Cronista, el país con la capacidad militar más débil de Latinoamérica es Panamá, que se ubica en la posición 136 de 145 países en el ranking. Este informe se basa en que el país caribeño no cuenta con tanques de guerra, artillería autopropulsada ni sistemas de artillería de cohetes, lo que demuestra su debilidad en términos de infraestructura de defensa.

Sin embargo, eso no es todo, ya que esta nación no tiene un ejercito convencional, sino cuerpos de seguridad que tiene como misión la defensa interna y la seguridad pública. Y es que, esto se debe a la disolución de las Fuerzas de Defensa de Panamá en 1990, después de la invasión de Estados Unidos en diciembre de 1989, que provocó la expulsión del dictador Manuel Noriega. Unos años después, en 1994, la Constitución del país incorporó la prohibición de crear un ejército permanente, reafirmando su carácter civil.