Por Redacción EC

Diversos son los países del mundo que actualmente cuentan con infraestructuras que generan expectativa debido a su extensión, y esa capacidad para reducir tiempos de recorrido entre ciudades. Al respecto, hoy vamos a referirnos a ese tren que más allá de dichas características, llama la atención desde hace 200 años aproximados debido a la posibilidad brindada de llegar hasta Singapur, y durante largos 21 días partiendo de particular ciudad de Portugal.

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