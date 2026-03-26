Diversos son los países del mundo que actualmente cuentan con infraestructuras que generan expectativa debido a su extensión, y esa capacidad para reducir tiempos de recorrido entre ciudades. Al respecto, hoy vamos a referirnos a ese tren que más allá de dichas características, llama la atención desde hace 200 años aproximados debido a la posibilidad brindada de llegar hasta Singapur, y durante largos 21 días partiendo de particular ciudad de Portugal.

EL TREN QUE CONECTA PORTUGAL CON SINGAPUR EN 21 DÍAS

La distancia entre países no debería resultar un problema gracias a medios de transporte que ahora se convierten en los más extensos del mundo, y pueden llegar a trasladarte a destino deseado, pero debiendo superar larga travesía marcada por particulares desafíos migratorios y logísticos.

Es este precisamente el caso del tren que con 200 años de historia, hoy une Portugal y Singapur, y a lo largo de 21 días se convierte en la infraestructura ferroviaria que llama la atención a nivel global atravesando todo tipo de condición climática.

Cubriendo una distancia de 18 mil 755 kilómetros, dicho medio de transporte partiendo desde la ciudad lusa de Lagos, termina cruzando España, Francia, Alemania, Polonia y Bielorrusia hasta llegar a Rusia, y tras extenso tramo cubierto por Siberia, continúa recorrido ingresando a Mongolia para seguir hacia China, Laos, y completar trayecto con la más reciente extensión rumbo a Tailandia.

ASÍ ES EL TREN MÁS VELOZ DE LATINOAMÉRICA Y QUE UBICADO CERCA A PERÚ, ALCANZA UNA VELOCIDAD DE MÁS DE 350 KM/H

A nivel global, los gobiernos de países con cierto poderío económico, ponen en marcha proyectos que buscan mejorar el tránsito, y así beneficiar a las poblaciones, siendo ahora el ya denominado “tren más veloz de Latinoamérica”, aquel moderno sistema de transporte ferroviario que contará con propulsión 100% eléctrica, por ejemplo, entre otros atributos.

De esta forma Brasil presenta el llamado Trem de Alta Velocidade (TAV) que utilizando tecnología de última generación, busca conectar las ciudades de Río de Janeiro, Sao Paulo y Campinas, favoreciendo así, y a más de 350 km/h, el desplazamiento diario de ciudadanos tras reducirse el flujo de autos de manera significativa.

Estimándose inicio de construcción de moderno sistema de transporte ferroviario para el 2027, y bajo una inversión que oscila entre los 10 mil y 20 mil millones de dólares, desde el gobierno de Brasil se revela que dicho ferrocarril contará además con túneles y viaductos, autorización federal estimada de 99 años, y hasta sistemas avanzados de monitoreo en tiempo real que permitirán supervisar el estado de infraestructura.

CON APOYO DE CHINA, EL GOBIERNO PERUANO VIENE EDIFICANDO LO QUE SERÁ SU PRÓXIMO “TREN BALA”

A la vanguardia de la infraestructura en América Latina, hoy el Perú busca evidenciar solidez mediante la construcción e implementación del denominado “Tren Bala” como ambicioso proyecto de transporte mixto que contempla dos vías, entre otras características, según lo revelado por el ahora extitular del MTC, Raúl Pérez Reyes, durante presentación realizada ante representantes de 14 embajadas de diversos países durante inicios de noviembre 2024.

De acuerdo a la información brindada mediante plataforma única estatal, el también llamado ferrocarril de Cercanías que pretende unir Lima e Ica, forma parte del Plan Nacional de Desarrollo Ferroviario peruano que gracias a apoyo de gobierno chino, busca reducir los tiempos de transporte y costos logísticos a nivel nacional, y además viene desarrollándose en cooperación con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y también la monarquía constitucional británica.

“Apostamos por el G2G para asegurar la entrega de la estructura en el tiempo adecuado”, refería Raúl Pérez Reyes del MTC en plena presentación del proyecto denominado “Creación del Ferrocarril Lima-Ica”, no sin antes puntualizar que la megaobra tendrá un costo estimado de USD 6.5 mil millones, y beneficiará a más de 6,5 millones de ciudadanos que busquen desplazarse por parte importante de la costa peruana.

Como parte de las características del también llamado Tren de Cercanías, resulta importante mencionar que los beneficios planteados en favor de la población, tienen que ver con la optimización de los tiempos de viaje, contribución a la reducción de accidentes de tránsito, la congestión vehicular y una emisión de gases contaminantes que permitan promover la sostenibilidad del transporte.

Entre otros detalles compartidos por Raúl Pérez Reyes ante 14 embajadas de diversos países a inicios de noviembre 2024, resulta importante destacar que la ejecución del Ferrocarril Lima-Ica como “Tren Bala”, generará miles de puestos de trabajo durante las etapas de construcción, operación y mantenimiento, mientras aporta a desarrollar nuevas áreas urbanas, logísticas y productivas en su zona de influencia, e impulsa el progreso socioeconómico de la región.