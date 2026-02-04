Netflix ha confirmado el estreno de “Baki-Dou”, la esperada continuación del anime de “Baki”, para este 26 de febrero, una nueva entrega que promete elevar la violencia, la intensidad y el dramatismo a niveles nunca antes vistos. Esta vez, la historia se centra en uno de los arcos más aclamados del manga: el de Musashi Miyamoto, una figura legendaria que llega para sacudir por completo el mundo de los combatientes.

Tráiler oficial

“Baki-Dou”: el regreso del anime más brutal

Tras el impacto de “Baki” y “Baki Hanma”, la franquicia regresa con una nueva etapa que adapta directamente el manga “Baki-Dou”, obra de Keisuke Itagaki. Esta continuación mantiene el espíritu salvaje de la saga, pero introduce un tono aún más filosófico y violento, explorando el verdadero significado de la fuerza absoluta.

Netflix apuesta nuevamente por esta franquicia que se ha convertido en una de las más comentadas dentro del anime de acción, atrayendo tanto a fans veteranos como a nuevos espectadores que buscan combates sin censura y personajes al límite.

El arco de Musashi Miyamoto llega al anime

Uno de los grandes atractivos de “Baki-Dou” es la adaptación del arco de Musashi Miyamoto, considerado por muchos fans como uno de los más impactantes de toda la saga. Musashi, el legendario espadachín japonés, es traído al presente mediante un experimento que desafía la lógica y la ciencia, convirtiéndose en una amenaza real para los luchadores modernos.

A diferencia de otros rivales, Musashi no pelea por deporte ni por gloria: pelea para matar. Su presencia cambia por completo las reglas del combate y obliga a Baki y a los demás guerreros a enfrentarse a un enemigo que representa la guerra en su forma más pura.

Fecha de estreno confirmada

Netflix estrenará “Baki-Dou” el 26 de febrero, consolidando así su catálogo de animes de alto impacto y reafirmando su compromiso con una de las franquicias más polémicas y populares del género de acción.

Ficha técnica de “Baki-Dou”