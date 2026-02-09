¿Cuándo es el próximo feriado en el Perú durante este 2026?

El inicio del 2026 no solo trae consigo las vacaciones para ciertos trabajadores peruanos, sino también diversos feriados, en los que aprovechan para viajar a destinos populares del Perú, como las playas de Paracas o Máncora, así como a ciudades y pueblos de Cusco, Arequipa, Trujillo y Cajamarca. Es así que estas fechas festivas, establecidas por la ley, brindan una serie de beneficios laborales a los empleados, lo cual reconoce su gran labor en medio de celebraciones cívicas importantes. Frente a esta situación, miles de peruanos se preguntan cuál será el próximo descanso oficial en el calendario, lo que les permitirá alejarse de la agobiante rutina. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿CUÁNDO SERÁ EL SIGUIENTE FERIADO NACIONAL ESTE 2026?

De acuerdo con el calendario peruano, la población podrá disfrutar de un feriado largo el jueves 2 y viernes 3 de abril, correspondiente a las celebraciones de Semana Santa. A su vez, el sábado 4 y domingo 5 del mismo mes serán considerados como días no laborables para los trabajadores del sector público. Este periodo de descanso figura entre los más extensos del año, por lo que, los empleados deben ser remunerados conforme a la normativa laboral vigente. Durante estas fechas, muchas empresas dejan de operar, mientras que otras personas aprovechan para movilizarse a otras ciudades del país, donde se realizan actividades alusivas a la festividad religiosa. A continuación, te presentamos los demás feriados oficiales este 2026:

Jueves 02 de abril: Semana Santa

Viernes 3 de abril: Semana Santa

Viernes 1 de mayo: Día del Trabajo

Domingo 7 de junio: Batalla de Arica y Día de la Bandera

Lunes 29 de junio: Día de San Pedro y San Pablo

Jueves 23 de julio: Día de la Fuerza Aérea del Perú

Martes 28 de julio: Fiestas Patrias

Miércoles 29 de julio: Fiestas Patrias

Jueves 6 de agosto: Batalla de Junín

Domingo 30 de agosto: Santa Rosa de Lima

Jueves 8 de octubre: Combate de Angamos

Domingo 1 de noviembre: Día de Todos los Santos

Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción

Miércoles 9 de diciembre: Batalla de Ayacucho

Viernes 25 de diciembre: Navidad

¿CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE EL FERIADO Y DÍA NO LABORABLE?

En días considerados feriados, el empleado tendrá que descansar y percibir su remuneración habitual. Aunque, normalmente algunos acuerdan trabajar esos días, sin descanso sustitutorio posterior, por lo que tienen derecho a recibir un triple pago. Con respecto a los días no laborables, solo está dirigido exclusivamente a los trabajadores del sector público del país.

Este día es considerado hábil, y a comparación de un feriado, las horas que no se labora deben compensarse en los diez días posteriores, o en la fecha que determine el titular de cada entidad pública, en función a sus propias necesidades. Mientras en el sector privado, los días no laborables es voluntario, por lo que corresponderá al empleador y los trabajadores acordar la forma como se hará efectiva la recuperación de las horas dejadas de laborar, teniendo en cuenta que, si no se llega a un acuerdo, lo decidirá el empleador.