El cielo nocturno de Estados Unidos volverá a captar la atención con la aparición de la Luna de Fresa, un fenómeno astronómico esperado por millones de personas, según las proyecciones del Old Farmer’s Almanac. Este evento no solo despierta el interés de los aficionados a la astronomía, sino también de quienes disfrutan contemplando los espectáculos que ofrece la naturaleza desde su jardín, balcón o ventana. Esta luna llena tiene un significado especial porque ocurre después del solsticio de verano, celebrado el 21 de junio, lo que la convierte en la primera luna llena de la estación. Por ello, marca simbólicamente el inicio del verano de 2026 con un brillo particular en el firmamento. Además, las condiciones de esta época del año suelen favorecer su observación en amplias zonas del país, convirtiéndola en una excelente oportunidad para disfrutar de una noche diferente y apreciar uno de los eventos celestes más llamativos del calendario anual.

¿Qué día y qué hora con exactitud se podrá apreciar este fenómeno de la Luna Fresa en Estados Unidos?

El cielo de Estados Unidos ofrecerá un espectáculo astronómico imperdible este lunes con la llegada de la Luna de Fresa a su fase de plenitud. De acuerdo con las proyecciones del Old Farmer’s Almanac, el fenómeno alcanzará su punto máximo el 29 de junio a las 7:57 p. m. (hora del Este). Sin embargo, el momento más recomendado para disfrutar de este evento será durante la salida de la Luna, poco después del atardecer, cuando el satélite natural aparezca sobre el horizonte con un aspecto más imponente.

Asimismo, esa posición baja en el cielo también brinda las mejores condiciones para obtener fotografías espectaculares, ya que la Luna suele adquirir tonalidades doradas y anaranjadas que crean paisajes de gran belleza. Además, quienes no puedan observarla el lunes tendrán nuevas oportunidades durante las noches del 28, 29 y 30 de junio, cuando seguirá luciendo prácticamente llena, una ventaja importante en caso de que las condiciones meteorológicas no acompañen. En esta ocasión, la Luna Llena de junio de 2026 se ubicará en la constelación de Sagitario, un dato de interés para quienes deseen seguir el fenómeno con binoculares o telescopios y disfrutar con mayor detalle de este evento celeste.

Conoce las razones por la cual se le conoce como Luna Fresa a este fenómeno por el inicio del verano al norte del planeta

Aunque su nombre pueda llevar a confusión, la Luna de Fresa no adquiere un color rosado o rojo similar al de esa fruta. Según explica el Old Farmer’s Almanac, se debe a la temporada en la que tradicionalmente se cosechan las fresas en gran parte de Norteamérica. Por ello, quienes esperen observar una luna completamente rojiza probablemente se lleven una sorpresa. El origen de este nombre se remonta a las tribus algonquinas del noreste de Estados Unidos, así como a los pueblos ojibwe, dakota y lakota, que utilizaban las lunas llenas como una forma de marcar el paso de las estaciones mucho antes de la existencia de los calendarios modernos.

Así también, según la región y de la tradición, este fenómeno también recibe nombres como Luna de las Bayas Maduras, Luna Floreciente, Luna del Maíz Verde o Luna de Hoer, todos relacionados con los ciclos naturales y agrícolas. La Luna se observará con tonos blancos, dorados, anaranjados o ligeramente rojizos. Estas variaciones de color dependerán principalmente de las condiciones de la atmósfera y de la altura a la que se encuentre sobre el horizonte, especialmente durante su salida y puesta, cuando suele ofrecer las imágenes más espectaculares.

Estos son los consejos que se debe tener en cuenta para disfrutar al máximo la Luna fresa de este 2026

Para disfrutar de la Luna de Fresa en las mejores condiciones, el Old Farmer’s Almanac recomienda consultar previamente el pronóstico del tiempo y verificar el nivel de nubosidad en la zona, ya que un cielo despejado permitirá apreciar mejor el fenómeno. Si la observación será al aire libre, también aconseja llevar repelente de insectos, una manta y elegir un lugar alejado de la contaminación lumínica de las ciudades. Aunque en algunas regiones la Luna alcance su fase máxima antes de la puesta del sol, durante la noche seguirá viéndose prácticamente llena, brillante y espectacular, siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan.

Más allá de su atractivo astronómico, la Luna de Fresa 2026 simboliza una invitación a hacer una pausa en la rutina y contemplar el cielo nocturno. Esta tradición, heredada de los pueblos indígenas de Norteamérica que utilizaban las lunas llenas para marcar el paso de las estaciones, continúa vigente en la actualidad y reúne cada verano a millones de personas en Estados Unidos. Así, este fenómeno se convierte no solo en un evento científico, sino también en una oportunidad para reconectar con la naturaleza y disfrutar de uno de los espectáculos más cautivadores del calendario lunar.

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