El próximo 2 y 3 de mayo se realizará CIRCUM Experiencia 2026, el evento más grande de emprendimiento, inversiones y finanzas del país, consolidado como una de las plataformas de formación y networking más relevantes para empresarios, inversionistas y profesionales en etapa de crecimiento. Esta edición se desarrollará nuevamente en el Centro de Convenciones de Lima, reuniendo a miles de asistentes en dos jornadas intensivas de aprendizaje y conexiones estratégicas.

Organizado por el autor best seller y fundador Cristian Arens, CIRCUM Experiencia 2026 apuesta por una agenda de alto nivel. El evento contará con la participación de reconocidos referentes del ecosistema emprendedor e inversionista como Daniel Bonifaz, Augusto Peñalosa, Philip Chu Joy y Wendy Wunder, entre otros líderes del sector.

La programación incluirá ponencias magistrales y paneles especializados con foco en el crecimiento empresarial, diversificación de inversiones, gestión financiera, marketing, innovación y desarrollo de hábitos de alto rendimiento. Asimismo, se habilitarán espacios diseñados para la conexión entre emprendedores, inversionistas y potenciales aliados comerciales.

CIRCUM Experiencia 2026 está dirigido a empresarios emergentes y profesionales que buscan evolucionar su mentalidad para comprender mejor el entorno económico, optimizar sus decisiones financieras y escalar sus negocios de manera sostenible. “Queremos generar un espacio que eleve el estándar del emprendimiento en el país. No solo se trata de aprender sobre negocios, sino de transformar la manera en que pensamos las oportunidades, el riesgo y el crecimiento”, señaló Arens.

Con esta nueva edición, CIRCUM Experiencia 2026 reafirma su posicionamiento como una plataforma que impulsa la sofisticación del ecosistema emprendedor peruano, promoviendo una cultura de inversión responsable, educación financiera y crecimiento sostenible. El evento se desarrollará ambos días desde las 9:00 a.m. hasta las 7:00 p.m. y espera convocar a empresarios, inversionistas y profesionales de distintas regiones del país en una experiencia que marcará la agenda del emprendimiento en 2026.

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