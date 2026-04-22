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CIRCUM Experiencia 2026 incluirá ponencias magistrales y paneles especializados con foco en el crecimiento empresarial, diversificación de inversiones, gestión financiera y más.
CIRCUM Experiencia 2026 incluirá ponencias magistrales y paneles especializados con foco en el crecimiento empresarial, diversificación de inversiones, gestión financiera y más.
Por Redacción EC

El próximo 2 y 3 de mayo se realizará CIRCUM Experiencia 2026, el evento más grande de emprendimiento, inversiones y finanzas del país, consolidado como una de las plataformas de formación y networking más relevantes para empresarios, inversionistas y profesionales en etapa de crecimiento. Esta edición se desarrollará nuevamente en el Centro de Convenciones de Lima, reuniendo a miles de asistentes en dos jornadas intensivas de aprendizaje y conexiones estratégicas.

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