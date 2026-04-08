Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Emprendimiento femenino. (Getty)
Emprendimiento femenino. (Getty)
Por Lourdes Montagne

Más del 40% de los emprendimientos peruanos son liderados por mujeres, muchas de ellas desarrollando sus negocios en un entorno desafiante: con acceso limitado al empleo formal y en un mercado cada vez más digitalizado. Detrás de esa cifra hay historias reales de madres, hijas y hermanas que han decidido tomar las riendas de su destino.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.