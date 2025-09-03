A nivel global incluso, hoy el Perú como país llama la atención debido a la cantidad de asuetos otorgados por el gobierno a una población de trabajadores que al igual que durante agosto, gozará en setiembre de otras jornadas con descanso remunerado. En relación al noveno mes del año, la celebración de día no laborable puntual como feriado, y determinado para el lunes 8 de setiembre 2025, pero no a nivel nacional, viene generando expectativa ya que de manera exclusiva favorece a empleados que habitan una región muy particular del país.

LA RAZÓN DETRÁS DEL DÍA NO LABORABLE CELEBRADO CADA 8 DE SETIEMBRE EN ESTA REGIÓN PERUANA

El Decreto Legislativo N° 713 acoge desde 1991, los lineamientos por los cuales cada fecha inhábil, y que suele rememorar acontecimientos históricos, termina figurando reglamentado, e incluso aquellos incorporados durante años recientes con la finalidad de rendirle homenaje a tanto héroes como celebrar festividades de índole religioso.

Al respecto, te contamos que de manera exclusiva y excepcional, la región de Apurímac es aquella que anualmente llama la atención por imponer desde hace 10 años, su propio día no laborable en homenaje a “Nuestra Señora de Cocharcas” cuyo santuario figura declarado como Patrimonio Cultural de la Nación.

Cada 8 de setiembre a partir del 2015, solamente los trabajadores del sector público y privado que laboran en dicho departamento peruano, y según figure acordado con empleador, tendrán la chance de gozar de incluso este 2025, un fin de semana largo considerando a las fechas del sábado 6 y domingo 7.

Hace 10 años el gobierno regional de Apurímac estableció que los trabajadores locales, puedan terminar gozando de un día no laborable exclusivo en homenaje a "Nuestra Señora de Cocharcas". (Fuente: Conferencia Episcopal Peruana)

“ENCARGAR, a la Oficina de Recursos Humanos y Escalafón de la Sede Central, y a las Jefaturas de Personal de las Gerencias Sub Regionales y de las Direcciones Regionales Sectoriales del Gobierno Regional de Apurímac, que implementen acciones tendientes a la recuperación del día feriado no laborable”, remarca el segundo artículo de la Resolución Ejecutiva Regional 701 emitida por el gobierno local, habiendo hecho hincapié además en que el homenaje a “Nuestra Señora de Cocharcas”, promueve e incentiva el “desarrollo del turismo interno en todo el ámbito territorial” congregando a una “multitud considerable de fieles devotos”.

Cabe resaltar, que a nivel nacional el sábado 30 de agosto fue el último feriado oficial celebrado en Perú, y luego del Día de Santa Rosa de Lima, los trabajadores del resto del país a excepción de los apurimeños, no gozarán de asuetos calendarizados hasta el mes de octubre cuando llegue el “Combate de Angamos”, y antes de diciembre 2025, el Día de Todos los Santos.

ASÍ CULMINA EL CALENDARIO DE FERIADOS OFICIALES QUE RESTAN POR CELEBRARSE EN PERÚ DURANTE EL 2025

Octubre

- Miércoles 8, Combate de Angamos

Noviembre

- Sábado 1°, Día de todos los Santos

Diciembre

- Lunes 8, Inmaculada Concepción

- Martes 9, Batalla de Ayacucho

- Jueves 25, Navidad