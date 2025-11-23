Se va acabando el 2025 de manera oficial, y de esa forma culminando también el Año Escolar sobre territorio peruano. En ese sentido, y con respecto al cumplimiento de clases regulares en colegios de todo el país, te contamos que durante varios días del mes de diciembre, tanto el alumnado como personal docente, terminará gozando de feriado largo que según Gobierno, a nivel nacional representa el goce de asuetos con descanso remunerado debido a efemérides puntuales.

ESTOS SON LOS DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE 2025 DONDE NO HABRÁ CLASES ESCOLARES DEBIDO A FERIADO LARGO

Se acerca la culminación del 2025, y junto a ello la conmemoración de las últimas jornadas festivas por diversos motivos, siendo los docentes y estudiantes de escuela estatal y privada sobre territorio peruano, quienes a inicios del mes de diciembre, gozarán de hasta 4 días libres, y previos al fin del presente Año Escolar.

Tras el 1 de noviembre, dicha población estará beneficiándose con el otorgamiento de los últimos feriados nacionales, y así disfrutar del lunes 8 y martes 9 de diciembre como asuetos calendarizados que de manera extraordinaria, llegan luego del sábado 6 y domingo 7 donde no habrán clases oficialmente.

Es de esta forma que previo a la finalización del Año Escolar 2025, los docentes y alumnos peruanos de colegios públicos y privados, terminarán gozando a nivel nacional de fin de semana largo que reúne a las 4 fechas mencionadas, mientras la jornada del 25 del mismo duodécimo mes, representa la Navidad conmemorada incluso a nivel global.

ESTO SE CONMEMORA CADA FERIADO DEL 8 DE DICIEMBRE EN PERÚ

En algunas semanas llegará el último mes del año en 2025, y con ello también la celebración del primero de los únicos 3 feriados que restan por favorecer a millones de peruanos, entre ellos los trabajadores tanto del sector público como privado, siendo el 8 de diciembre una fecha festiva que desde hace dos años viene acompañada por efemérides patriótica de gran relevancia.

Al respecto, resulta importante tener en cuenta que desde el 2022, el listado de feriados nacionales establecidos por ley y refrendados mediante el artículo 6 del Decreto Legislativo 713, establece el cumplimiento de hasta 16 días con descanso remunerado obligatorio a los cuales se les ha sumado este año un total de 2 no laborables, y uno a inicios del próximo.

El Perú y gran parte de Latinoamérica celebra el Día de la Inmaculada Concepción como feriado nacional cada 8 de diciembre. (Fuente: iStock) / Katie Dobies

En relación al 8 de diciembre de cada año, y que en 2025 cae lunes, la Inmaculada Concepción de María viene a representar el feriado nacional católico celebrado 9 meses antes del Nacimiento de la Virgen (8 de setiembre), y proclamado como dogma católico en 1854.

Dicha declaración y creencia sostiene que la Madre de Dios estuvo libre del pecado original desde el primer momento de su concebimiento por los méritos de su hijo Jesucristo, y avalado por 2 mil años de tradición cristiana.

Cabe resaltar, que a partir de 2022, por primera vez el feriado nacional del Día de la Inmaculada Concepción, es conmemorado un día antes de la Batalla de Ayacucho, generando así que los trabajadores públicos y privados gocen hoy de un fin de semana largo entre el sábado 6 y martes 9 de diciembre 2025.

LOS 16 FERIADOS PERUANOS QUE ASÍ COMO EN 2025, TAMBIÉN SE CELEBRARÁN DURANTE EL PRÓXIMO AÑO

1 de Enero, Año Nuevo

Abril, Jueves y Viernes Santo

1 de Mayo, Día del Trabajo

7 de Junio, Batalla de Arica y Día de la Bandera

29 de Junio, San Pedro y San Pablo

23 de Julio, Día de la Fuerza Aérea del Perú

28 y 29 de Julio, Fiestas Patrias

6 de Agosto, Batalla de Junín

30 de Agosto, Santa Rosa de Lima

8 de Octubre, Combate de Angamos

1 de Noviembre, Día de Todos los Santos

8 de Diciembre, Inmaculada Concepción

9 de Diciembre, Batalla de Ayacucho

25 de Diciembre, Navidad