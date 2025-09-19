Tras varios meses de bajas temperaturas, humedad y neblina persistente, el hemisferio sur se prepara para dejar atrás el invierno y dar la bienvenida a la primavera. El Perú no es ajeno a este cambio y el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) ya confirmó la fecha y hora precisas en que comenzará este esperado periodo.

Con la llegada de la primavera, se anticipan días más templados y progresivamente cálidos, aunque la transición no será inmediata y el invierno aún dejará huella en el clima. A continuación, te contamos cuándo comenzará esta estación en nuestro país y qué condiciones se esperan en las próximas semanas.

¿CUÁNDO Y A QUÉ HORA COMIENZA LA PRIMAVERA 2025 EN EL PERÚ?

El Senamhi informó que la primavera de este año dará inicio el lunes 22 de septiembre a la 1:19 de la tarde. Esta estación se prolongará hasta el domingo 21 de diciembre a las 10:03 de la mañana, momento en que se dará paso al verano, la etapa más calurosa del calendario, según informa RPP.

(Fuente: iStock) / Larysa Pashkevich

¿LOS RECIENTES DÍAS SOLEADOS EN LIMA SE DEBEN A LA PRIMAVERA?

Aunque en Lima y en varias ciudades de la costa se han registrado jornadas con brillo solar y un ligero incremento de temperaturas, estos fenómenos no responden al inicio de la primavera. De acuerdo con el Senamhi, se trata de una situación generada por la disminución de la intensidad del Anticiclón del Pacífico Sur y el ingreso de corrientes de viento provenientes del norte, lo que reduce la cobertura nubosa especialmente al mediodía y en horas de la tarde.

¿CÓMO SERÁ LA TRANSICIÓN ENTRE EL INVIERNO Y LA PRIMAVERA?

El paso de una estación a otra no ocurre de manera repentina. El Senamhi recalca que el cambio será paulatino, lo que significa que las condiciones invernales aún se extenderán durante algunas semanas más. Por ello, el frío, la nubosidad y las lloviznas seguirán presentes hasta que el ambiente empiece a estabilizarse hacia temperaturas más templadas.

¿QUÉ DEBEMOS ESPERAR EN LOS PRÓXIMOS MESES?

Durante el periodo primaveral se espera una progresiva recuperación de la radiación solar y un aumento de la temperatura, especialmente conforme se acerque el verano. Sin embargo, el clima no será uniforme en todas las regiones del país. Mientras en la costa la transición será más notoria en la segunda mitad de la estación, en la sierra y la selva se podrán sentir antes los efectos de días más cálidos.