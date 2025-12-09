¡Atención, trabajador del sector privado! La ley establece una fecha inamovible para el depósito de la gratificación de diciembre 2025. Es fundamental que verifiques el día que debe caer el monto extra en tu cuenta, pues si tu empleador no cumple con el plazo, puede enfrentar fuertes multas de la SUNAFIL. A continuación, te detallamos la fecha límite y qué hacer si no te pagan a tiempo.

¿Hasta cuándo puedo recibir mi gratificación de diciembre?

La ley es muy clara respecto al plazo para depositar este beneficio económico, que corresponde al semestre julio-diciembre:

Fecha Límite Máxima: El pago de la Gratificación de Diciembre 2025 debe realizarse como máximo hasta el lunes 15 de diciembre de 2025.

Si tu empleador no realiza el pago hasta el final de esta fecha, ya se considera que está incurriendo en una infracción grave.

¿Qué semestre cuentan para el cálculo de la gratificación de diciembre?

El monto de la Gratificación de diciembre se calcula en base a los meses completos trabajados en el periodo comprendido entre el 1 de julio de 2025 y el 30 de noviembre de 2025.

¿Cuánto debo recibir?

La gratificación a depositar es igual a un sueldo mensual íntegro (si trabajaste el semestre completo) más una Bonificación Extraordinaria.

Si aportas a EsSalud: La bonificación es del 9% de tu sueldo.

La bonificación es del de tu sueldo. Si aportas a una EPS: La bonificación es del 6.75% de tu sueldo.

Multas por incumplimiento en el pago de la gratificación

El incumplimiento del pago de la gratificación hasta el 15 de diciembre es una infracción grave y la multa impuesta por la SUNAFIL varía según el tamaño de la empresa y la cantidad de trabajadores afectados:

Rangos de multas referenciales

Microempresa: La sanción puede ir desde aproximadamente S/ 2,200 hasta S/ 9,400 .

La sanción puede ir desde aproximadamente hasta . Pequeña Empresa: Las multas oscilan entre S/ 9,400 y S/ 94,000 aproximadamente.

Las multas oscilan entre y aproximadamente. No MYPE (Grandes Empresas): Las sanciones son las más altas, y pueden ir desde cerca de S/ 38,900 hasta S/ 260,000.

¿Qué hacer ante el incumplimiento?