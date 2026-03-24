Anualmente, los ciudadanos peruanos gozan de jornadas en las cuales el trabajo queda de lado, y toca descansar o realizar viajes planificados. En esta oportunidad vamos a referirnos a un feriado largo que de manera muy particular evoca efemérides cristiana de trascendencia global, y tras recibir el Año Nuevo, se convierte en los días ideales para planear desde salidas familiares hasta simplemente optar por permanecer en casa viendo “Ben-Hur” u otra clásica película religiosa. Con respecto a los venideros días de asueto, y que figuran calendarizados a nivel nacional, te compartimos información detallada, y puntualmente cuándo arranca el primer ‘puente festivo’ del 2026.

LA FECHA DE INICIO DEL PRIMER FERIADO LARGO DEL 2026 EN PERÚ Y QUE FIGURA CALENDARIZADO POR ESTE MOTIVO

El 2025 acabó con un feriado largo que mayormente gozaron los trabajadores del sector público peruano, y culminó con el inicio del Año Nuevo 2026, es decir, la celebración oficial del primer asueto calendarizado que no se repite hasta el cuarto mes y por partida doble para conmemorar efemérides cristiana de gran importancia.

Tras los tradicionales festejos navideños, ahora los fieles devotos y creyentes a nivel nacional, tendrán en la Semana Santa a una nueva oportunidad de reflexionar acerca de los últimos días de la vida de Jesús de Nazaret, y su posterior resurrección mediante la libertad de poder descansar durante el 2 y 3 de abril.

Los denominados Jueves Santo y Viernes Santo en 2026, representan en cuanto a feriados se refiere, los días que junto al sábado 4 y domingo 5, terminarán conformando el primer fin de semana largo completo e ideal para la realización de viajes, por ejemplo, o simplemente darte el tiempo de hasta recorrer las 7 iglesias.

ESTAS SON TODAS LAS ACTIVIDADES QUE SE LLEVARÁN A CABO POR SEMANA SANTA 2026 EN AYACUCHO

Como cada 365 días, los fieles católicos del mundo tienen en la Semana Santa a un evento donde se conmemora la Pasión de Cristo, y desde Ayacucho, por ejemplo, anualmente es celebrada con la realización de diversas actividades.

Iniciado el mes de marzo, el gobierno regional de dicha ciudad peruana, hace público, y mediante redes sociales, el lanzamiento de afiche y programa oficial de eventos programados para conmemorar durante 11 jornadas puntuales los últimos días de Jesús de Nazaret en la Tierra.

A continuación, te compartimos el listado integrado por cada una de las actividades que se llevarán a cabo en Ayacucho, y del 26 de marzo al 5 de abril para poder terminar siendo partícipe a fin de conmemorar la tradicional Semana Santa:

Jueves de Pasión (26 de marzo)

- La procesión de Cristo Salvador del Mundo partirá a las 7 p.m. desde el templo de San Juan Bautista.

Viernes de Pasión (27 de marzo)

- La procesión que incluye las imágenes de San Juan y la Verónica, y veneración del Señor de la Agonía y la Santísima Virgen Dolorosa, saldrá a las mismas 19 horas desde el templo de Santa María Magdalena.

Sábado de Pasión (28 de marzo)

- La procesión del “Señor de la Parra”, una talla anónima adornada con racimos de uva, terminará iniciándose a las 7 p.m., y desde el templo de Pampa de San Agustín.

Domingo de Pasión (29 de marzo)

- El Señor de Ramos partirá a las 4 p.m. desde el templo Santa Teresa, y hacia la Catedral de Ayacucho recorriendo el jirón 28 de julio, e ingresando finalmente a la Plaza Mayor.

Lunes Santo (30 de marzo)

- Otra procesión llevada a cabo, y en esta ocasión en honor al Señor del Huerto que estará iniciando a las 8 p.m. desde el templo de la Buena Muerte, y hacia la Plaza Mayor evocando la oración de Jesús en Getsemaní.

Martes Santo (31 de marzo)

- Traslado de la imagen de Jesús Nazareno al templo Santa Clara, y a las 8 p.m. inicio de la procesión del Señor de la Sentencia.

El inicio de abril 2026 para la Semana Santa ayacuchana, traerá consigo la celebración de tradicional ceremonia del “Encuentro” contando con las imágenes de Jesús Nazareno, la Virgen Dolorosa, San Juan y la Verónica en Plaza Mayor, y asimismo presidida por el monseñor Salvador Piñeiro, figura previsto que el jueves 2 se termine llevando a cabo la visita a la 7 iglesias.

ESTOS 3 MILAGROS SE LE ATRIBUYEN A JESUCRISTO Y TERMINAN RECORDÁNDOSE DURANTE CADA SEMANA SANTA

Como cada 365 días, los fieles católicos del mundo tienen en la Semana Santa a un evento donde no solo se conmemora la Pasión de Cristo, sino también tiende a rememorarse y mediante escenificaciones además, aquellos milagros que se le atribuyen religiosamente.

Hoy recordamos precisamente, y en principio, a ese capítulo 6 del Evangelio según San Juan que relata cómo Jesús se hizo presente entre nosotros anunciándole a sus oyentes que les daría a comer su carne y beber de su sangre, mientras el segundo de los prodigios revelados mediante la Biblia, cuenta a detalle los instantes en los cuales el hijo de Dios murió por nosotros, pecadores.

Asimismo, y como tercer milagro atribuido a Cristo que conmemoramos durante la Semana Santa, resaltamos el instante cuando resucitó al tercer día después de ser crucificado, muerto y sepultado, y terminó convirtiéndose en el evento central del cristianismo cada año.