Hoy los peruanos experimentan variabilidad climática, y con miras al 2026, vuelven a gozar de días cálidos producto de la tradicional primavera que antecede a un verano cuyas temperaturas se estiman como muy altas. De acuerdo a información compartida por parte del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), las estaciones astronómicas tienen una duración de 3 meses aproximados, y la última precisamente, es aquella que llega jornadas previas a la Navidad de cada año, y termina durando hasta el siguiente periodo cargada de sofocantes condiciones, radiación ultravioleta (UV), entre otras manifestaciones estivales.

¿CUÁNDO INICIA EL VERANO 2025 EN PERÚ?

Vuelve a llegar un nuevo fin de año sobre territorio peruano, y junto a ello una temporada donde el sol empieza a manifestarse de manera más intensa, y se presenta un incremento de radiación UV que le pone fin a la primavera.

El Senamhi dio a conocer que entre el sábado 6 y el martes 9 de diciembre, Lima Metropolitana, por ejemplo, experimentaría cielo cubierto y lloviznas ligeras, siendo la costa una de las 3 regiones naturales del país donde el verano 2025 estará iniciándose oficialmente el 21 de diciembre.

Culminando la primavera, los rayos solares se acentuarán sobre territorio peruano, y desde dicha fecha, y a partir de las 10.03 de la mañana, llegando a sofocarnos hasta el comienzo del otoño 2026 proyectado para fines del mes de marzo.

ESTAS SON LOS TIPOS DE PRENDA QUE DEBES COLOCARTE DURANTE EL VERANO

Hacia fines de diciembre, el duodécimo y último mes del año, la costa peruana ya registra altas temperaturas, según lo refiere el Senamhi como entidad que de manera periódica se encarga de brindarnos recomendaciones a fin de afrontar la llegada del verano, y entre las cuales resalta el uso de ropa ligera.

Al respecto, y considerando la explicación brindada por parte de especialista, resulta importante destacar al algodón como tejido de prenda que puede mantenerte fresco durante verano, así como el lino gracias a su capacidad termorregulable que tiende a adaptarse a la temperatura ambiental.

La ola de calor propiciada por altas temperaturas nocturnas y anualmente, debe hacernos tomar medidas preventivas donde el uso de ropa con colores claros, por ejemplo, también puede permitirnos afrontarla de mejor forma, tratando de evitar materiales como el nylon o poliéster.

Con respecto a las prendas más frescas y recomendadas por parte de especialistas, podemos además resaltar a aquellas camisas, polos o vestidos de seda cuyas características de ligereza y agradables al tacto terminan repercutiendo favorablemente en nuestro organismo durante temporada de verano.

LAS IMPORTANTES RECOMENDACIONES QUE DEBES SEGUIR PARA AFRONTAR EL CALUROSO VERANO EN PERÚ

Uso de protector solar con un factor de protección solar (FPS) mínimo de 15.

Uso de gafas de sol, gorra o sombrero, ropa ligera, cómoda, de colores claros, y calzado fresco y transpirable.

Bebe agua de manera regular.

Consume frutas o verduras que aporten líquidos para evitar la deshidratación.

No consumas bebidas alcohólicas o muy azucaradas.

Reduce la actividad física en los momentos más calurosos, tomando en cuenta que las horas de mayor radiación solar abarcan desde las 10 a.m. hasta las 4 de la tarde.

Comprueba las proyecciones meteorológicas de los lugares que planeas visitar durante el verano, organizando así un cronograma de actividades que facilite el acceso a espacios con sombra y puntos de hidratación.

Fuente: DIRIS LIMA NORTE