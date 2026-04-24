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La misión Smile utilizará cuatro instrumentos científicos para estudiar cómo responde la Tierra al viento solar proveniente del Sol, lo que mejorará la comprensión de las tormentas solares, las tormentas geomagnéticas y la ciencia del clima espacial.
La misión Smile utilizará cuatro instrumentos científicos para estudiar cómo responde la Tierra al viento solar proveniente del Sol, lo que mejorará la comprensión de las tormentas solares, las tormentas geomagnéticas y la ciencia del clima espacial.
/ J GEORGET
Por Agencia EFE

La Agencia Espacial Europea (ESA) y la Academia de Ciencias China han fijado para el próximo 19 de mayo el lanzamiento de la misión Smile, diseñada para estudiar en tiempo real la interacción entre el viento solar y la magnetosfera terrestre.

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