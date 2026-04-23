Estas son las principales noticias tecnológicas de la semana en América.

Tim Cook no dirigirá más a Apple

Tim Cook (1960, Alabama), uno de los más influyentes de la industria tecnológica, dejará la dirección ejecutiva de Apple en septiembre para asumir como presidente ejecutivo. El ingeniero John Ternus asumirá el cargo en una transición que apunta a mantener la continuidad estratégica del gigante tecnológico.

El modelo promovido por Cook se convirtió en pilar del crecimiento de la empresa para las dos décadas siguientes, consolidando a Apple como una de las compañías más valiosas del mundo con productos como el iMac, el iPod y el iPhone, además de categorías como Apple Watch, AirPods y Apple Vision Pro.

Tim Cook dejará la dirección de Apple luego de 15 años. (Foto: Apple)

ChatGPT pudo haber aconsejado a un asesino en Florida

El fiscal general de Florida, James Uthmeier, anunció una investigación criminal contra la empresa OpenAI y su herramienta de IA, ChatGPT, por presuntamente “aconsejar” a Phoenix Ikner, un estudiante de 21 años que en 2025 asesinó a dos personas y dejó a siete heridos durante un tiroteo en la Universidad Estatal de Florida (FSU).

La investigación surge tras la revisión inicial del historial de conversaciones de Ikner y ChatGPT, que refleja la lucha legal del estado contra las empresas de IA. En marzo también trascendió que una familia de Florida demandó al chatbot Gemini por inducir a un hombre al suicidio al hacerle creer que mantenían una relación romántica y que su muerte era necesaria para estar juntos.

Amazon, de OpeanAI a Anthropic

Amazon anunció que invertirá al menos 5.000 millones de dólares más en Anthropic mediante un acuerdo de IA por el que la tecnológica se compromete a gastar 100.000 millones en Amazon Web Services en la próxima década.

Anthropic indicó en una nota que el nuevo acuerdo profundiza su alianza y asegura “hasta 5 gigavatios (gw) de capacidad para entrenar y desplegar Claude”, utilizando los chips para IA desarrollados por Amazon, llamados Trainium, y los procesadores Graviton. El gigante del comercio electrónico prevé gastos en capital relacionados con la IA similares a la inyección histórica de 50.000 millones para OpenAI, desarrolladora de ChatGPT, en medio de una creciente tendencia a los acuerdos circulares en el sector.

Google ayuda no solo a volar

Google lanzó una nueva función que permite a los usuarios rastrear las tarifas de hoteles específicos, similar al ya existente Google Flights, para notificar por correo electrónico si las tarifas bajan durante las fechas elegidas. Hasta ahora, el buscador permitía monitorizar la fluctuación de precios a nivel general en una ciudad, pero la actualización permite poner la lupa sobre establecimientos concretos.

Según detalló la compañía, los usuarios que inicien sesión podrán activar un interruptor de “seguimiento de precios” tras buscar un hotel específico por su nombre y, una vez activada la función, el sistema enviará automáticamente si las tarifas del establecimiento seleccionado sufren una variación significativa para las fechas de predilección.

Anthropic, del odio al amor con Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, elogió recientemente a la tecnológica Anthropic y dijo que se “lleva bien” con la empresa, luego de confirmar que ambas partes mantuvieron una reciente “muy buena” reunión en la Casa Blanca, reduciendo las tensiones al bloqueo que enfrenta la tecnológica con el Pentágono desde principios de año.

El encuentro coincide con el lanzamiento del nuevo modelo de Anthropic, Claude Opus 4.7, una versión que, apenas dos meses después, mejora sustancialmente las capacidades de ingeniería de software y razonamiento de su predecesor, el 4.6, pero con restricciones deliberadas en sus funciones de ciberseguridad, con lo que ahora busca posicionarse como la herramienta más potente de la firma, disponible para el público general y empresas.

Perú encuentra anemias y malaria a través de celulares

Un equipo de estudiantes universitarios peruanos ganó una competencia en Chile organizada por el Harvard Health Systems Innovation Lab con la ‘startup’ llamada Hem.AI, que permite el diagnóstico de anemia, malaria y enfermedad de Chagas a través de convertir en un microscopio clínico portátil a cualquier teléfono inteligente utilizando IA y visión computacional, informó la Universidad Católica de Santa María de Arequipa.

Peruanos ganaron concurso con dispositivo para detectar anemia. (Foto: Andina)

El Hem.AI obtuvo el primer lugar en la Hackaton HSIL 2026, con lo cual la iniciativa podrá ingresar a un programa internacional que culminará con su presentación en junio ante inversionistas de capital de riesgo.

Fabricante de chips Cerebras busca ingresar al Nasdaq

El fabricante estadounidense de chips Cerebras, diseñados para ejecutar modelos de IA, presentó su solicitud para salir a bolsa en el índice Nasdaq, según recoge la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC), y después de que la compañía obtuviera en 2025 un beneficio neto de 87,9 millones de dólares sobre unos ingresos de 510 millones de dólares.

Cerebras, fundada en California en 2015, se ha centrado durante años en la venta de chips a empresas, pero ha evolucionado hacia un modelo híbrido en el que también opera centros de datos en el mundo, ofreciendo servicios en la nube, según CNBC.