Por Redacción EC

El cuerpo humano está compuesto en un 60 % por agua, presente en células, sangre y otros fluidos. Cuando ocurre deshidratación, disminuye su nivel en la sangre, lo que afecta la circulación y el funcionamiento de órganos y músculos. De hecho, el Ministerio de Salud (Minsa) destaca la importancia de una adecuada hidratación para prevenir golpes de calor, lo que sería perjudicial para el ser humano. De esta manera, a pesar de que se recomienda con frecuencia beber ocho vasos de agua todos los días, esta cantidad es solo una referencia general. Frente a ello, un estudio realizado en Estados Unidos determinó la cantidad de líquido que, en promedio, necesita un adulto para mantener una vida saludable. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.