Tras largas horas diurnas donde solemos realizar diversas actividades, llega la noche para poder descansar hasta el día siguiente de manera natural, sin embargo algunas personas suelen echarse una siesta luego de cada almuerzo. En ese sentido, hoy resulta importante darte a conocer lo que revela estudio de investigación entorno a este breve descanso puntual, y el tiempo recomendado para terminar despertando con mejoras vinculadas a la capacidad de aprendizaje.

¿CUÁNTO TIEMPO DEBES TOMARTE UNA SIESTA PARA DESPEJAR EL CEREBRO Y MEJORAR LA CAPACIDAD DE APRENDIZAJE? ESTO REVELA LA CIENCIA AL RESPECTO

Nuevo estudio de investigación viene captando la atención de medios especializados, y esto entorno a las siestas que algunas personas suelen llevar a cabo tras almorzar sobre todo.

Los resultados de trabajo realizado por parte de investigadores del Centro Médico de la Universidad de Friburgo (Alemania), los Hospitales Universitarios de Ginebra (HUG) y la Universidad de Ginebra (UNIGE), hoy sugieren que “... incluso los periodos cortos de sueño mejoran la capacidad del cerebro para codificar nueva información”.

“El estudio demuestra que este ‘reinicio sináptico’ puede ocurrir con tan solo una siesta por la tarde, liberando espacio para la formación de nuevos recuerdos”, refiere el profesor Christoph Nissen, líder del estudio de investigación, y quien tras examinación a “20 adultos jóvenes sanos” que hasta permanecieron despiertos durante dos tardes, remarca que la duración promedio y recomendada a fin de llevar a cabo dicho descanso, termina ascendiendo a los 45 minutos.

EL TIEMPO QUE DEBE DURAR UNA SIESTA, SEGÚN ESPECIALISTA

Hoy variadas son las acciones que el ser humano realiza y por ello recibe beneficios muy particulares, siendo el sueño aquel estado de inconsciencia que junto a la siesta trae consigo tantos privilegios como recomendaciones brindadas por especialistas entorno a su duración.

Al respecto, Mayo Clinic, por ejemplo, y también la NASA, terminan refiriendo que dicha costumbre de llegar a dormir de manera consistente durante las tardes, puede favorecernos ciertamente, pero sin llegar a extenderlo demasiado.

“Trata de tomar siestas de solo 10 o 20 minutos”, y hasta 26, según lo revelan especialistas de dicho centro hospitalario haciendo hincapié en la importancia de poder descansar en un “lugar tranquilo y oscuro, con una temperatura ambiente cómoda y pocas distracciones”.

Cabe resaltar, que asimismo Mayo Clinic te lo llega a recomendar porque te brinda tanta relajación como menor fatiga, otorgándote además un estado de alerta más intenso, mejoramiento del humor, y hasta tiempos de reacción más rápidos junto a memoria más aguda.

¿QUIERES ALCANZAR CALIDAD DE SUEÑO? SIGUE ESTOS CONSEJOS PARA ALCANZARLA

Existen momentos en la vida que causan placer y a la vez fortalecen tu sistema inmune, y es que por si no lo sabías, las largas horas de sueño repercuten beneficiosamente en el organismo ya que de acuerdo a información compartida por el CDC, revitalizan, renuevan y te reponen como ser humano.

Sin embargo, diversos factores pueden llegar a interferir de manera negativa en tomarte una buena siesta, por ejemplo, y entre las cuales destacan razones vinculadas al plano laboral, enfermedades también, estrés propio de las responsabilidades caseras asumidas, entre otros aspectos que terminan impidiéndote dormir plácidamente.

A continuación, y gracias a Mayo Clinic, te compartimos 6 consejos para conciliar el sueño y sobre todo sostenerlo adecuadamente:

Define horario de sueño

- Trata de seguir la rutina establecida diariamente levantándote y acostándote a la misma hora, y asimismo dedicándole no más de 8 horas al sueño.

Regula tus comidas

- No te acuestes a descansar con el estómago lleno ni tampoco vacío, tratando de mantenerlo estable.

Crea un ambiente de descanso ideal

- Evita el uso prolongado de pantallas emisoras de luz justo antes de acostarte, y también prueba usar cortinas oscurecedoras, tapones para los oídos, un ventilador u otros dispositivos para crear un ambiente acorde a tus necesidades.

Evita y limita las siestas diurnas

- No duermas durante el día porque puede interferir en tu horario de sueño establecido como rutina.

Realiza actividades físicas

- Promueve el sueño a través del ejercicio y pasando tiempo al aire libre, pero evita llevarlo a cabo demasiado cerca de la hora de acostarte.

Maneja el estrés anotando tus preocupaciones

- Antes de echarte a dormir, organízate y establece prioridades para el día después mediante la meditación.

Con respecto a los efectos secundarios que conllevaría la falta de sueño, el CDC expresa que el riesgo existente radica en tener problemas de salud a futuro como enfermedad cardiaca, presión arterial alta y obesidad, concentración y memoria también.