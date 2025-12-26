Con miras a las elecciones generales de 2026, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ha revelado oficialmente las características de la cédula de votación y las normativas que regirán en las urnas. Este anuncio marca un paso crucial en la organización del proceso electoral, donde los peruanos elegirán al presidente de la República, vicepresidentes, senadores y diputados, así como representantes peruanos ante el Parlamento Andino en 2026.

El organismo electoral también ha aclarado diversas dudas logísticas, desde las dimensiones físicas del material de sufragio hasta los protocolos de asistencia para ciudadanos con discapacidad. Conocer estas reglas es fundamental para asegurar una jornada fluida el próximo 12 de abril. A continuación te contamos todos los detalles.

¿DE CUÁNTO TIEMPO DISPONE CADA ELECTOR PARA MARCAR SU CÉDULA?

De acuerdo con lo estipulado en la Ley Orgánica de Elecciones, el periodo formal que tiene cada votante dentro de la cámara secreta es de un minuto. Sin embargo, existe cierta flexibilidad en la práctica, ya que los miembros de mesa tienen la potestad de regular estos intervalos. Su función es garantizar que cada persona cuente con un lapso coherente y suficiente para ejercer su derecho sin contratiempos, siempre bajo un criterio de razonabilidad.

¿QUÉ CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TENDRÁ EL DOCUMENTO DE VOTACIÓN?

La configuración de la cartilla de votación ha sido diseñada para albergar cinco secciones distintas, correspondientes a cada cargo en elección. Sus especificaciones incluyen:

Ancho variable: La medida base será de 42 centímetros, aunque esta cifra podría subir hasta los 44 centímetros si aumenta la cantidad de agrupaciones políticas en competencia.

La medida base será de 42 centímetros, aunque esta cifra podría subir hasta los 44 centímetros si aumenta la cantidad de agrupaciones políticas en competencia. Largo definido: El papel tendrá una extensión vertical de 21 centímetros.

El papel tendrá una extensión vertical de 21 centímetros. Distribución equitativa: El diseño separa el contenido en cinco columnas donde se ubicarán los candidatos a la Presidencia, Senadores, Diputados (tanto por distrito electoral como nacionales) y representantes ante el Parlamento Andino.

El diseño separa el contenido en cinco columnas donde se ubicarán los candidatos a la Presidencia, Senadores, Diputados (tanto por distrito electoral como nacionales) y representantes ante el Parlamento Andino. Plazo de revisión: Las agrupaciones políticas cuentan con un margen de tres días tras la presentación para interponer cualquier objeción sobre el diseño ante las autoridades correspondientes.

¿CÓMO SE GARANTIZA EL VOTO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL?

La ONPE ha reafirmado su compromiso con la accesibilidad electoral mediante estrategias específicas para este sector de la población. En primer lugar, se permite que el ciudadano ingrese al cubículo de votación con un acompañante de su elección para recibir orientación durante el proceso. Asimismo, se pondrán a disposición moldes o plantillas elaboradas en lenguaje Braille, las cuales pueden ser solicitadas directamente en la mesa de sufragio para permitir una votación autónoma y secreta, según informa RPP.

