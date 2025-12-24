En Perú, la Navidad representa una de las festividades cristianas y culturales más importantes del año, y esto debido a que combina tradiciones vinculadas a las creencias religiosas con la costumbre de reunirnos en casa para cenar el tradicional pavo junto a otras guarniciones. Con respecto a la carne que nos acompaña cada 25 de diciembre, hoy vamos a compartirte los secretos detrás de la receta para prepararla, y detalles acerca de un horneado cuyo tiempo varía según la cantidad de kilos de peso.

EL TIEMPO EXACTO QUE NECESITA HORNEARSE UN PAVO PARA LA NAVIDAD 2025

Las colas se hacen interminables cuando busca comprarse o canjear el tradicional pavo que termina siendo cenado en Perú tras ponerse al horno durante un tiempo determinado.

Con respecto a precisamente su cocción, hoy desde Buenazo, y a modo referencial, te compartimos el listado donde figuran los rangos de horas recomendadas para hacer de tu carne favorita, la más jugosa de esta Navidad 2025:

Pavo pequeño (4-5 kilos), 2 horas

Pavo mediano (6-7 kilos), 2 horas y media

Pavo grande (8-10 kilos), 3 horas

Pavo extra grande (11 kilos o más), 4 horas

En relación a la preparación del pavo como tal durante temporada de fiestas, recuerda que previo a ponerlo al horno, resulta fundamental haberlo descongelado durante varias horas también e incluso días, y luego continuar aderezándolo juntando ingredientes como el ají colorado.

LAS RECOMENDACIONES QUE BRINDA EL MINSA ENTORNO A LA CENA NAVIDEÑA

A nivel nacional, la temporada de fiestas se vive con mucho entusiasmo, pero asimismo debe hacernos reflexionar acerca de temas vinculados a una salud muchas veces afectada por el excesivo consumo de alimentos como el panetón.

De esta forma el Minsa a través de nutricionistas de la Línea 113, hoy se encarga de brindarte las mejores recomendaciones buscando que te ayuden a evitar desbalance mientras cenas durante la Navidad 2025, y termines cuidando tu cuerpo del padecimiento de hígado graso, entre otras afecciones vinculadas al estómago.

Llega el 24 de diciembre, y junto a ello los siguientes consejos brindados por parte de dichos especialistas que resaltan la importancia de no terminar prohibiendo alimentos, sino más bien de elegir mejor moderando porciones servidas para disfrutar de la temporada de fiestas con responsabilidad:

Sirve la mitad de tu plato con verduras de diferentes colores e incorpora verduras frescas, cocidas, salteadas o al horno, que pueden estar acompañadas de aliños saludables con ingredientes como el yogurt natural, aceite de oliva, limón y una cantidad moderada de sal .

. Evita las frituras, y opta por preparar pavo, pollo u otras carnes como el cuy, cerdo, o gallina, ya sea al horno, guisadas, a la parrilla, o a la plancha.

En una ¼ parte de tu plato sírvete guarnición tradicional que puede ser puré de camote, arroz árabe, arroz con aceituna, papas al horno, mote, chuño, o yuca .

. Mantente bien hidratado ya que el agua favorece la digestión, y ayuda a controlar el apetito .

. Prefiere bebidas naturales hechas en casa en lugar de gaseosas o refrescos envasados .

. Controla las porciones, y sírvete cantidades pequeñas y equilibradas.

“Evita comer todo en un solo momento para evitar posibles molestias estomacales”, remarcan los nutricionistas de la línea gratuita 113 entorno a la cena navideña, recordándote además que “comer despacio y saborear los alimentos es un hábito saludable” mediante el cual se mejora la digestión y evita la ingesta de alimentos excesivamente.