Por Redacción EC

La conmemoración de la Batalla de Junín convierte al 6 de agosto en uno de los feriados nacionales del calendario peruano. Mientras algunos trabajadores aprovecharán la jornada para descansar, otros deberán cumplir con sus labores habituales, lo que genera dudas sobre el pago adicional que corresponde por prestar servicios durante esta fecha. De acuerdo con la normativa laboral vigente, este feriado alcanza tanto a trabajadores del sector público como del privado. En caso de laborar ese día, las empresas están obligadas a cumplir con las disposiciones establecidas para la remuneración por trabajo en feriado, siempre que no se otorgue un descanso sustitutorio, por lo que es importante conocer cómo se calcula el monto que corresponde recibir.