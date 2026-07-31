La conmemoración de la Batalla de Junín convierte al 6 de agosto en uno de los feriados nacionales del calendario peruano. Mientras algunos trabajadores aprovecharán la jornada para descansar, otros deberán cumplir con sus labores habituales, lo que genera dudas sobre el pago adicional que corresponde por prestar servicios durante esta fecha. De acuerdo con la normativa laboral vigente, este feriado alcanza tanto a trabajadores del sector público como del privado. En caso de laborar ese día, las empresas están obligadas a cumplir con las disposiciones establecidas para la remuneración por trabajo en feriado, siempre que no se otorgue un descanso sustitutorio, por lo que es importante conocer cómo se calcula el monto que corresponde recibir.

¿Trabajarás el 6 de agosto? Descubre cuánto dinero extra te corresponde cobrar en este feriado

De acuerdo con la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), quienes laboren durante el feriado nacional del 6 de agosto tienen derecho a recibir una compensación económica especial, siempre que no se les otorgue un día de descanso sustitutorio.

En ese caso, el trabajador debe percibir el equivalente al triple de su remuneración diaria, desglosado de la siguiente manera:

El pago correspondiente al feriado.

El pago por la jornada efectivamente laborada.

Una sobretasa adicional del 100 % sobre el pago habitual.

Este beneficio está amparado por la normativa laboral vigente, y su incumplimiento por parte del empleador constituye una infracción muy grave. Si un trabajador no recibe el pago correspondiente, puede presentar una denuncia ante Sunafil.

Qué más debes saber sobre feriado del 6 de agosto

El 6 de agosto ha sido declarado feriado nacional en Perú para conmemorar la batalla de Junín, un evento crucial en la historia de la independencia sudamericana. La Ley N.° 31530, promulgada en agosto de 2022 y publicada en el diario oficial El Peruano, establece esta fecha para honrar la victoria patriota liderada por Simón Bolívar en 1824. La batalla de Junín, también conocida como la “batalla silenciosa”, preparó el terreno para la decisiva batalla de Ayacucho, que aseguró la liberación definitiva de la región del dominio español. Esta conmemoración es un reconocimiento al sacrificio y valentía de los combatientes que lucharon por la independencia.

Características de un día feriado en Perú

El significado concreto de la palabra feriado es día no laborable por festividad oficial.

Basándonos en el término puntual, un feriado es un día de descanso dirigido para el trabajador público y privado, y debe ser retribuido por el empleador con la remuneración ordinaria del equivalente al día laborado.

Las conmemoraciones o celebraciones oficiales suelen ser festividades asociadas a acontecimientos históricos, populares, religiosos, y clásicos como por ejemplo la Navidad de todos los 25 de diciembre.

El feriado es un derecho laboral, pero si por motivos consensuados con el empleador, el trabajador labora en el día que debió descansar, deberá recibir a fin de mes el valor del día más una sobretasa del 100%. Este cómputo es llamado como la triple remuneración diaria.