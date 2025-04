Alianza Lima tuvo un resultado inesperado en su visita a Tarma al caer goleado 3-0 ante ADT el último fin de semana. En una nueva jornada de la Liga 1 2025, el equipo de Néstor Gorosito cayó por segunda vez en lo que va del torneo. Sin embargo, en este caso hubo mucha polémica por el improvisado y largo viaje que tuvo que hacer el cuadro blanquiazul para jugar el partido. A esta situación se refirió Carlos Zambrano.

Carlos Zambrano sobre el viaje de Alianza Lima a Tarma: “No son excusas, pero es algo ilógico”

Recordemos que, en la previa de este encuentro, los blanquiazules habían expresado su postura de querer postergar el partido, pues consideraban que no habían la condiciones para realizar el viaje a Tarma. En esto hizo hincapié el popular ‘Kaiser’.

“Son cosas del fútbol. Le pasó a Cristal. Empujaron el bus. Es algo anormal que no se ve en ligas de más potencias. No pueden viajar temprano, llegar exactos al estadio sin desayunar ni comer. No son excusas, pero es algo ilógico. Nadie haría eso”, comentó el experimentado defensor a América Deportes.

“Estamos trabajando humildemente. Los equipos peruano no han sido potencia nunca. Tenemos que mantener la misma línea. Tenemos un rival duro”, agregó el zaguero central de la selección peruana.

Programación Copa Libertadores 2025 (Fase Grupos) | A qué hora son los partidos, estadios, dónde ver por TV a Alianza Lima, Universitario y Sporting Cristal

A continuación, te contaremos cómo está programada la primera jornada de la Copa Libertadores 2025, en el que se destaca la participación de los clubes peruanos. Cabe mencionar que todos los encuentros podrás verlos por Disney Plus.

Martes, 1 de abril del 2025

Carabobo vs. Estudiantes:

Hora: 5:00 p. m.

Polideportivo Misael Delgado



Cerro Porteño vs. Bolívar:

Hora: 5:00 p. m.

Estadio La Nueva Olla



Bucamaranga vs. Colo Colo:

Hora: 7:30 p. m.

Estadio: José Américo Montanini



Fortaleza vs. Racing:

Hora: 7:30 p. m.

Estadio: Castelao



Barcelona SC vs. Independiente del Valle:

Hora: 9:00 p. m.

Estadio: Monumental Bnaco Pichincha



Alianza Lima vs. Libertad:

Hora: 9:00 p. m.

Estadio: Alejandro Villanueva

Miércoles, 2 de abril del 2025

Santo Antonio vs. Olimpia:

Hora: 5:00 p.m.

Estadio: Carlos Villegas



Vélez vs. Peñarol:

Hora: 5:00 p. m.

Estadio: José Amalfitani



Talleres vs. Sao Paulo:

Hora: 7:30 p. m.

Estadio: Mario Alberto Kempes



Universitario vs. River Plate:

Hora: 7:30 p. m.

Estadio: Monumental de Ate



U de Chile vs. Botafogo:

Hora: 7:30 p. m.

Estadio: Nacional Julio Martínez



Atlético Nacional vs. Nacional:

Hora: 7:30 p. m.

Estadio: Atanasio Girardot

Jueves, 3 de abril del 2025

Central Córdoba vs. LDU:

Hora: 5:00 p. m.

Estadio: Único Madre de Ciudades



Bahía vs. Internacional:

Hora: 5:00 p. m.

Estadio: Arena Fonte Nova



Sporting Cristal vs. Palmeiras:

Hora: 5:00 p. m.

Estadio: Nacional



Deportivo Táchira vs. Flamengo:

Hora: 7:30 p. m.

Estadio: Polideportivo de Pueblo Nuevo

