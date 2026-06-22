Por Redacción EC

El Mundial 2026, que se lleva a cabo en Estados Unidos, México y Canadá, inició oficialmente y muchas selecciones de fútbol continúan preparándose arduamente para lograr el máximo objetivo que es ganar el ansiado trofeo de la FIFA. Por ello, luego de varias jornadas de eliminatorias que otorgaban cupos a la cita mundialista, 48 equipos lograron clasificar y fueron distribuidos en 12 grupos de cuatro selecciones cada uno. Sin embargo, con esta ampliación también se modificó por completo el sistema de clasificación a la fase de eliminación directa, ya que no solo avanzarán los dos primeros de cada grupo, sino también ocho de los doce equipos que terminen en el tercer lugar de sus respectivas zonas. Frente a ello, los hinchas se mantienen a la expectativa por conocer los mejores terceros de la Copa del Mundo. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.