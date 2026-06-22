El Mundial 2026, que se lleva a cabo en Estados Unidos, México y Canadá, inició oficialmente y muchas selecciones de fútbol continúan preparándose arduamente para lograr el máximo objetivo que es ganar el ansiado trofeo de la FIFA. Por ello, luego de varias jornadas de eliminatorias que otorgaban cupos a la cita mundialista, 48 equipos lograron clasificar y fueron distribuidos en 12 grupos de cuatro selecciones cada uno. Sin embargo, con esta ampliación también se modificó por completo el sistema de clasificación a la fase de eliminación directa, ya que no solo avanzarán los dos primeros de cada grupo, sino también ocho de los doce equipos que terminen en el tercer lugar de sus respectivas zonas. Frente a ello, los hinchas se mantienen a la expectativa por conocer los mejores terceros de la Copa del Mundo. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿CÓMO SE DETERMINA LA CLASIFICACIÓN DE LOS MEJORES TERCEROS EN EL MUNDIAL 2026?

El Mundial 2026, que inició el pasado 11 de junio, estrenó un formato ampliado con 48 selecciones distribuidas en 12 grupos de cuatro equipos. Así, bajo este sistema, los dos primeros de cada grupo avanzan de manera directa a los dieciseisavos de final, mientras que los ocho mejores terceros completan los 32 clasificados para la fase de eliminación directa. De esta manera, te presentamos cómo la FIFA determina ciertos criterios que consagrarán a las mejores selecciones:

Mayor cantidad de puntos.

Mejor diferencia de goles.

Mayor cantidad de goles anotados.

Clasificación de juego limpio (Fair Play).

Sorteo realizado por la FIFA.

@sportsillustratedfutbol 🚨⚽🤯 ¿CÓMO FUNCIONAN LOS MEJORES TERCEROS EN EL MUNDIAL 2026? El Mundial 2026 cambia la lógica que conocíamos. En cada grupo van a clasificar los dos primeros, pero además pasarán los 8 mejores terceros de toda la fase de grupos. Es decir: no alcanza solamente con terminar tercero. Hay que estar entre los 8 terceros con mejor puntaje, teniendo en cuenta también los criterios de desempate. A partir de ahí, el cuadro de 16avos de final queda mucho más complejo: algunos primeros jugarán contra mejores terceros, otros contra segundos, y también habrá cruces entre segundos. Antes era simple: primero de un grupo contra segundo de otro. Ahora hay combinaciones ya armadas para definir contra quién juega cada mejor tercero. Y el dato es tremendo: en los Mundiales del 86, 90 y 94 había 15 combinaciones posibles. En 2026 habrá 495. El Mundial más grande de la historia también será uno de los más difíciles de entender. ¿Qué opinás de este nuevo formato? ♬ sonido original - Sports Illustrated Fútbol

TABLA DE LAS MEJORES TERCERAS SELECCIONES EN EL MUNDIAL 2026

Te presentamos los posibles cruces, compartido por TyC, de los equipos que avancen como terceros en el Mundial 2026 y que aún no están definidos de manera fija:

3° Grupo A

1° Grupo G: 314 escenarios (95,15%)

1° Grupo E: 16 escenarios (4,85%)

3° Grupo B

1° Grupo D: 329 escenarios (99,7%)

1° Grupo E: 1 escenario (0,3%)

3° Grupo C

1° Grupo A (México): 97 escenarios (29,39%)

1° Grupo E: 231 escenarios (70%)

1° Grupo I: 2 escenarios (0,61%)

3° Grupo D

1° Grupo E: 212 escenarios (64,24%)

1° Grupo I: 99 escenarios (30%)

1° Grupo K: 19 escenarios (5,76%)

3° Grupo E

1° Grupo A (México): 182 escenarios (55,15%)

1° Grupo B: 26 escenarios (7,88%)

1° Grupo D: 39 escenarios (11,82%)

1° Grupo G: 6 escenarios (1,82%)

1° Grupo K: 48 escenarios (14,55%)

1° Grupo L: 29 escenarios (8,79%)

3° Grupo F

1° Grupo A (México): 3 escenarios (0,91%)

1° Grupo B: 5 escenarios (1,52%)

1° Grupo D: 11 escenarios (3,33%)

1° Grupo E: 35 escenarios (10,61%)

1° Grupo I: 276 escenarios (83,64%)

3° Grupo G

1° Grupo B: 260 escenarios (78,79%)

1° Grupo I: 70 escenarios (21,21%)

3° Grupo H

1° Grupo A (México): 194 escenarios (58,79%)

1° Grupo G: 85 escenarios (25,76%)

1° Grupo I: 48 escenarios (14,55%)

1° Grupo L: 3 escenarios (0,91%)

3° Grupo I

1° Grupo A (México): 19 escenarios (5,76%)

1° Grupo B: 14 escenarios (4,24%)

1° Grupo D: 52 escenarios (15,76%)

1° Grupo G: 41 escenarios (12,42%)

1° Grupo K: 91 escenarios (27,58%)

1° Grupo L: 113 escenarios (34,24%)

3° Grupo J

1° Grupo B: 190 escenarios (57,58%)

1° Grupo D: 64 escenarios (19,39%)

1° Grupo G: 49 escenarios (14,85%)

1° Grupo K: 7 escenarios (2,12%)

1° Grupo L: 20 escenarios (6,06%)

3° Grupo K

1° Grupo L: 330 escenarios (100%)

3° Grupo L