Esto dijo Gustavo Dulanto tras ser consultado por su posible llegada a Universitario para el centenario

Este 2024 será un año muy especial para Universitario de Deportes y su hinchada ya que celebrarán su centenario. Y es que, uno de los jugadores que podría formar parte de esta festividad es Gustavo Dulanto, quien se pronunció sobre su llegada al club crema.

¿QUÉ DIJO GUSTAVO DULANTO SOBRE JUGAR EN UNIVERSITARIO DE DEPORTES?

Gustavo Dulanto, quien se formó en las divisiones menores de Universitario, declaró para GolPerú y reveló que tiene las ganas de regresar al equipo de sus amores para formar parte de la temporada 2024, aunque afirmó que hasta ahora no ha tenido contacto con la dirigencia de la entidad ‘merengue’.

“Soy consciente de que el próximo año es el centenario del equipo del cual soy hincha, del club que amo. Vamos a ver qué sucede. No he tenido ningún acercamiento con la gente de la ‘U’ y solamente quiero ponerme bien para el próximo año arrancar con todo”, dijo el defensa peruano.

Asimismo, Dulanto dio a conocer que su principal objetivo en estos momentos es estar al 100% y recuperarse de la fuerte lesión que sufrió en la rodilla derecha, pero que si se presenta la oportunidad de unirse al elenco ‘estudiantil’, lo estaría considerando.

“La vida del futbolista dura poco, máximo 15 años y eso. Y uno quiere jugar todos los años porque esto pasa muy rápido y trato de aprovechar al máximo cada segundo que estoy en el club. El tema de volver a la ‘U’ siempre está porque sí me gustaría estar para el centenario, pero vamos a ver qué sucede y lo único que estoy pensando ahorita es ponerme bien para el próximo año estar al 100%”, sostuvo.

¿QUÉ DIJO JORGE FOSSATI SOBRE DIRIGIR EL OTRO AÑO A UNIVERSITARIO DE DEPORTES?

El actual entrenador de Universitario, Jorge Fossati, se refirió sobre su futuro como estratega de la ‘U’ luego de que Jean Ferrari lo ratificara en el cargo para el 2024.

“No estoy para nada preocupado por lo que va a pasar el año que viene. No me quedaría, repitiendo las palabras que has dicho (sobre que Ferrari va a respetar su contrato) porque yo no las escuché, por ese lado no hay ningún problema conmigo, conmigo no precisan respetar nada. Yo jamás me voy a quedar en ningún lugar porque alguien quiera respetar mi contrato. Esto es como un matrimonio, si las dos personas están de acuerdo, a seguir adelante. Si no, es preferible ir cada uno por su lado”, precisó ante los medios de comunicación.