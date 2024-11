Universitario y sus hinchas no dejan de festejar la obtención del título nacional de la Liga 1 2024. Luego de igualar sin goles ante Los Chankas en Andahuaylas, los cremas alcanzaron el tan ansiado bicampeonato, un anhelo de sus fanáticos desde el comienzo del año. En este contexto, Fabián Bustos, técnico de los merengues, viene dando diversas entrevistas. En una de estas dio polémicas declaraciones sobre la salida de Christofer Gonzales de la institución de Ate.

Fabián Bustos sobre la salida de Christofer Gonzales en Universitario: “Se sentía frustrado por no poder ser más que Martín, Jairo o ‘Calca’”

Recordemos que el popular ‘Canchita’ llegó como flamante refuerzo de los cremas a principio de temporada. Sin embargo, sus actuaciones no fueron las esperadas. Producto de ello, según el propio técnico crema, se decidió que no continuara en el club.

“Hubo opiniones distintas (con Christofer Gonzales), no hubo nada de golpes, pero sí una discusión. Sus compañeros estaban mejor que él”, comentó Bustos en entrevista con Giancarlo Granda y Vicente Cisneros en Radio Nacional.

Asimismo, el exestratega de Barcelona agregó que Gonzales no se sentía bien al no poder demostrar que podía ser titular: “Yo creo que él se sentía frustrado por no poder ser más que Martín, Jairo o Calca”.

Christofer Gonzales llegó a Universitario a inicios de la temporada 2024. (Foto: Universitario)

¿Cuántos minutos jugó Christofer Gonzales en Universitario durante el 2024?

En total, el volante, que actualmente pertenece a Sporting Cristal, disputó 458 minutos con la camiseta crema en el Torneo Apertura. No pudo anotar ningún gol y fue muy criticado por la hinchada de Universitario durante toda su estancia en Ate.

¿Qué dijo Fabián Bustos sobre Bruno Marioni?

Fabián Bustos lideró a Universitario en la temporada 2024 y logró el bicampeonato. (Crédito: Lenin Tadeo). / LENIN TADEO

Fabián Bustos, técnico merengue, se refirió a Bruno Marioni, exdirector deportivo de Alianza Lima. “¿Cómo no me va a molestar lo que se habló de mí? Hay un director deportivo que dijo que su equipo había sido el mejor del primer semestre por haber hecho la mejor Copa Libertadores. ¡Por Dios, no ganó un partido!”.

“¿Dónde está Fluminense hoy? ¿Dónde está Botafogo hoy? Uno está en la final de la Libertadores, primero en el Brasileirao, y el otro tratando de salir de la zona de descenso”, agregó el técnico argentino entrevista con L1 Max.

Cuáles fueron los resultados de la fecha 17 del Torneo Clausura 2024

Jueves 31 de octubre

Cienciano 7-0 Unión Comercio (estadio Inca Garcilaso de la Vega)

Viernes 1 de noviembre

ADT 1-0 Sport Boys (estadio Unión Tarma)

Sábado 2 de noviembre

UTC 1-1 Sport Huancayo (Estadio Germán Jara Contreras)

Atlético Grau 3-1 César Vallejo (Estadio Campeones del 36)

Carlos Mannucci 2-2 Alianza Atlético (Estadio Mansiche)

Domingo 3 de noviembre

Sporting Cristal 3-0 Comerciantes Unidos (estadio Alberto Gallardo)

Melgar 1-1 Deportivo Garcilaso (estadio de la UNSA)

Alianza Lima 1-2 Cusco FC (estadio Alejandro Villanueva)

Los Chankas 0-0 Universitario (estadio Monumental)