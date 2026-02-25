Por Redacción EC

A nivel global, grandes deportistas han dejado huella por sus logros, pero pocos habiendo generado tanta repercusión como Floyd Mayweather. El legendario púgil norteamericano vuelve al profesionalismo de manera oficial, y con 49 años a cuestas buscando concretar atractivas peleas gracias a promotora que ya le tiene preparado un combate de boxeo cuyo alcance promete cubrir expectativas tras casi una década fuera de los cuadriláteros.

