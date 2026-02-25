A nivel global, grandes deportistas han dejado huella por sus logros, pero pocos habiendo generado tanta repercusión como Floyd Mayweather. El legendario púgil norteamericano vuelve al profesionalismo de manera oficial, y con 49 años a cuestas buscando concretar atractivas peleas gracias a promotora que ya le tiene preparado un combate de boxeo cuyo alcance promete cubrir expectativas tras casi una década fuera de los cuadriláteros.

EL BOXEO TENDRÁ NUEVA PELEA PROTAGONIZADA POR UN MAYWEATHER QUE SALE DEL RETIRO

Transcurría el mes de febrero 2026 cuando la noticia acerca de su retorno a los cuadriláteros, impactaría en el mundo del boxeo, y esto luego de anunciarse que Floyd Mayweather reanudará carrera profesional firmando acuerdo exclusivo con CSI Sports/Fight Sports.

Así lo revela hoy ESPN recordando además lo que el púgil estadounidense compartía a fines de setiembre 2025, y mediante redes sociales entorno a la pelea de exhibición que sostendría contra Mike Tyson.

De acuerdo a la información propalada, el combate protagonizado por Floyd Mayweather estaría llevándose a cabo hacia el mes de abril, y como lucha previa a reanudación de carrera profesional que había culminado hace casi 9 años.

Resulta importante destacar, que tras dicho anuncio que remece los cimientos del mundo boxístico, ahora la noticia trasciende y escala luego de revelarse los detalles entorno a programación de magno evento protagonizado por el popular ‘Money’ con casi 5 décadas a cuestas, y su gran rival, Manny Pacquiao.

“Firmar a Floyd Mayweather para que salga del retiro después de que capture nuevamente a una audiencia mundial con su enfrentamiento ante Mike Tyson, resalta nuestro compromiso de ofrecer a nuestra audiencia global a los peleadores de mayor perfil en el deporte”, expresaron Richard y Craig Miele, cofundadores de CSI Sports/Fight Sports, en comunicado escrito, y compartido gracias a ESPN.

LO QUE SE SABE ACERCA DEL FLOYD MAYWEATHER VS. MANNY PACQUIAO 11 AÑOS DESPUÉS

Han pasado 11 años desde que Floyd Mayweather y Manny Pacquiao se enfrentaron por primera vez, y ahora mediante Netflix terminará produciéndose una revancha emitida a nivel global.

Según lo precisa el propio servicio de streaming que ofrece una gran variedad de películas, series y documentales, el esperado versus entre ambas leyendas del boxeo, estará ocurriendo la noche del 19 de setiembre, y teniendo como sede a Sphere ubicado en Las Vegas.

"Traer esta revancha a Netflix es un momento crucial", manifiesta Gabe Spitzer, vicepresidente de Deportes de Netflix, y entorno a un combate entre Floyd Matweather y el filipino Manny Pacquiao, por el cual “estamos encantados de combinar su histórica rivalidad con la tecnología inmersiva de Sphere para ofrecer un evento deportivo emblemático a nuestros miembros de todo el mundo”.

Recordemos con respecto a la pelea de mayo de 2015, que el popular ‘Money’ estadounidense obtuvo por decisión unánime los títulos wélter de la AMB, el CMB y la OMB, y junto al púgil asiático terminaron protagonizando el combate más taquillero de la historia del boxeo, rompiendo récords de pago por evento y recaudaciones en vivo.