Ignacio Buse atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera deportiva y es actualmente considerado la primera raqueta del Perú. De hecho, tras conquistar el ATP 250 de Winston-Salem y disputar el US Open, el tenista nacional logró clasificar a los Qualifiers de la Copa Davis, lo que ha generado gran expectativa entre los hinchas. En ese sentido, en medio del inicio de la Laver Cup 2026, que se disputará este fin de semana, el tenista peruano se encuentra en Londres, donde podría concretar su primera participación en este destacado evento, que reúne a algunos de los mejores tenistas del mundo. Así, la organización oficializó la programación de la primera jornada y los enfrentamientos previstos. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿QUÉ SE SABE SOBRE LA PARTICIPACIÓN DE IGNACIO BUSE EN LA PRIMERA FECHA DE LA LAVER CUP 2026?

A través de sus redes sociales oficiales, la organización de la Laver Cup hizo oficial la programación de la primera jornada, que se disputará este viernes 25 de septiembre en The O2 de Londres, con la participación de grandes figuras del tenis mundial, encabezadas por Carlos Alcaraz y Taylor Fritz. Así, en el primer duelo, Casper Ruud chocará con Francisco Cerúndolo desde la 1 p. m., mientras que Rafael Jódar enfrentará a Alexander Bublik en el tercer partido individual, conforme comparte ATP Tour.

Además, uno de los encuentros más esperados será el duelo de dobles entre Carlos Alcaraz y Jakub Mensik frente a Alexander Bublik y Taylor Fritz, que cerrará la jornada entre el Team Europa y el Team Mundo. Es importante mencionar que, ante la expectativa por ver a Ignacio Buse en el torneo, el tenista peruano figura como suplente, por lo que deberá esperar que alguno de sus compañeros sea baja para ponerse a disposición de Andre Agassi, capitán del equipo.

¿DE QUÉ TRATA LA LAVER CUP Y CÓMO SE DISPUTARÁ EL TORNEO EN EL QUE ESTARÁ IGNACIO BUSE?

Para empezar, la Laver Cup es un torneo de tres días que enfrenta al Team Mundial y al Team Europa en homenaje al legendario tenista Rod Laver. Y es que, a diferencia de los torneos tradicionales, los jugadores compiten por equipos en partidos individuales y de dobles, todos al mejor de tres sets. Inclusive, si cada tenista gana un set, el tercero se define mediante un match tiebreak. Además, el sistema de puntuación varía según la jornada; es decir, las victorias del viernes otorgan un punto, las del sábado suman dos y las del domingo, tres.

De esta manera, la organización del torneo confirmó que el peruano Ignacio Buse, quien lideró al Team Perú en Copa Davis ante Paraguay, está incluido como suplente del Team World, dirigido por el histórico Andre Agassi. El equipo enfrentará al Team Europe desde este 25 al 27 de septiembre en The O2 de Londres, en Reino Unido. Es importante mencionar que, este grupo estará integrado por Alex de Miñaur, Taylor Fritz, Alexander Bublik, Brandon Nakashima, Learner Tien y Francisco Cerúndolo, conforme comparte RPP.