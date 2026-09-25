Por Redacción EC

Ignacio Buse atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera deportiva y es actualmente considerado la primera raqueta del Perú. De hecho, tras conquistar el ATP 250 de Winston-Salem y disputar el US Open, el tenista nacional logró clasificar a los Qualifiers de la Copa Davis, lo que ha generado gran expectativa entre los hinchas. En ese sentido, en medio del inicio de la Laver Cup 2026, que se disputará este fin de semana, el tenista peruano se encuentra en Londres, donde podría concretar su primera participación en este destacado evento, que reúne a algunos de los mejores tenistas del mundo. Así, la organización oficializó la programación de la primera jornada y los enfrentamientos previstos. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.