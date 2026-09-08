No cabe duda de que, los récords mundiales en el deporte representan hitos excepcionales que demuestran hasta dónde puede llegar el rendimiento humano. Estas marcas no solo permiten conocer la evolución de las distintas disciplinas, sino que también reconocen a los atletas más destacados y sirven de inspiración para que futuras generaciones busquen superar los límites establecidos. Sin embargo, estos registros podrían alcanzar su límite en los próximos años debido a una serie de condiciones que podrían presentarse en cada escenario deportivo. Frente a ello, las matemáticas explican por la que algunas plusmarcas se superan rápidamente y otras pueden mantenerse durante décadas. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿POR QUÉ SERÁ MÁS DIFÍCIL ROMPER RÉCORDS DEPORTIVOS EN EL FUTURO?

De acuerdo con un artículo de BBC Future, las matemáticas permiten entender por qué algunos récords se superan con frecuencia, mientras que otras permanecen vigentes durante largos periodos. Es decir, la serie armónica permite ilustrar que, aunque un número siempre puede ser superado, la probabilidad de lograrlo disminuye con el paso del tiempo. Como resultado, las nuevas plusmarcas tienden a ser cada vez menos frecuentes y los intervalos entre ellas, más prolongados.

Por ejemplo, la historia de los 100 metros muestra cómo el progreso deportivo ha reducido gradualmente el margen para mejorar las marcas. En 1912, Donald Lippincott registró 10,6 segundos, mientras que Usain Bolt llevó el récord hasta 9,58 segundos en 2009. Según una estimación de BBC Science Focus, el límite teórico podría situarse en torno a los 9,44 segundos, aunque se trata de una proyección y no de una marca definitiva.

#velocidad #sportsontiktok #deportesentiktok #atletismo ♬ original sound - JACO @jaco.rueda Llegamos al límite de la velocidad humana. Según las matemáticas, ningún ser humano podrá correr los 100 metros en menos de 9.44 Usain Bolt ya está en 9.58. Estamos a 0.14 segundos del límite absoluto de la velocidad humana. Y no es solo en atletismo, desde 1980 los récords mundiales dejaron de crecer en casi todas las disciplinas. El cuerpo humano llegó a su techo. Entonces si el físico ya no da más… ¿qué queda por explorar? La mente. El entrenamiento mental es la última frontera del deporte de alto rendimiento. El cuerpo ya llegó al límite. La cabeza, todavía no sabemos hasta dónde puede llegar. #usainbolt

Por otro lado, las estimaciones sobre los límites del rendimiento deportivo pueden verse alteradas por factores externos. Y es que, en 2008, un estudio del IRMES proyectó que muchas marcas olímpicas se aproximarían a su techo hacia 2068; sin embargo, los avances tecnológicos y los cambios introducidos en disciplinas como la natación modificaron esas previsiones. En el caso de Mondo Duplantis, el atleta atribuye sus récords a la evolución de su técnica y al esfuerzo llevado al límite, conforme comparte Infobae.

¿CÓMO OBTENER MÁS MASA MUSCULAR Y FUERZA, SEGÚN LA CIENCIA?

De acuerdo con un informe del ‘Journal of Strength and ConditioningResearch’, compartido por Menshealth, compara las series de altas repeticiones con cargas ligeras frente a series de bajas repeticiones con cargas más elevadas, en ambos casos trabajando hasta el fallo muscular, obteniendo un resultado similar en ambas situaciones. No obstante, en cuanto al incremento de la fuerza, los participantes que trabajaron con cargas más elevadas y menos repeticiones obtuvieron mejores resultados. Es decir, al buscar el aumento de masa muscular, lo fundamental es entrenar cerca del límite de agotamiento, pues la carga utilizada resulta menos determinante, por lo que recomiendan realizar como máximo cinco repeticiones. A continuación, te presentamos las ventajas que brinda realizar entrenamiento con cargas elevadas y pocas series: