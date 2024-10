Universitario de Deportes sucumbió 2-1 ante Sporting Cristal en el estadio Nacional. Si bien los cremas se mantienen como líderes del Torneo Clausura, sin embargo, solo por tener una mejor diferencia de gol que Alianza Lima. Y, ahora, los merengues están obligados a ganar este domingo a Cienciano en el estadio Monumental. En este contexto, Jean Ferrari, administrador de la institución de Ate, dio una polémica declaración.

Jean Ferrari sobre el duelo de Universitario ante Cienciano: “Va a venir incentivado”

“Fue un partido de mucha fricción de muchos cortes y bueno tuvieron efectividad los de Cristal, después nosotros no tuvimos la reacción para poder darlo vuelta. Es parte de eso, ya tenemos que pensar en el día domingo, por que el partido para nosotros es una final, sabiendo que hay una buena diferencia de goles con el segundo y va a ser clave”, empezó diciendo Ferrari en entrevista con L1 Max.

Luego, el administrador merengue añadió: “Tenemos ya una revancha rápida el día domingo contra un rival que seguramente va a venir incentivado, motivado, más allá de que Cienciano ya haya asegurado Sudamericana. Hay cosas que escapan de las manos, pero bueno, si es para ganar evidentemente no está mal, el tema es cuando están los incentivos o pagos para perder y ahí hay especialistas, así que hay que tener calma”.

Jean Ferrari, administrador de Universitario de Deportes. (Foto: Agencias).

¿Qué dijo Fabián Bustos sobre la derrota de Universitario?

Fabián Bustos, técnico merengue, analizó lo que fue la derrota ante Cristal en conferencia. “No estuvimos a la altura nosotros, el rival hizo muchos cambios desde lo táctico para intentar anularnos a nosotros, pero nosotros no estuvimos bien, no estuvimos finos, no estuvimos competitivos, ganando duelos, pelotas divididas, no estuvimos jugando como lo sabemos hacer”.

Bustos reconoció que sus muchachos no jugaron un buen partido ante Cristal. (Foto: GEC)

Asimismo, el argentino aseguró que su equipo mejoró en el segundo tiempo. “El segundo tiempo si jugamos, fuimos superiores, tuvimos dos errores, donde uno nos convierte y otro no. ¿Qué hicimos mal? Seguramente lo voy a ver y lo vamos a trabajar con los chicos, competir como lo sabemos hacer, con mucha más entrega, la misma intensidad y la intención de juego que tuvimos el segundo tiempo”.

Por último, Bustos se mostró muy enfático en que pueden ser campeones si mantienen el nivel de la segunda etapa ante los rimenses. “Cuando nos planificamos con los jugadores a inicio de temporada, queríamos llegar a la final, ya lo conseguimos, pero no nos conformamos con eso. Queremos ser campeones, darle a nuestra gente que tanto pide, ya ganamos el primer torneo, estamos primeros en el segundo, estoy fuerte porque ellos me demuestran que si jugamos como lo hicimos en el segundo tiempo tenemos grandes chances”.

Cuáles fueron los resultados y programación de la fecha 15 del Torneo Clausura 2024

Martes 22 de octubre

- Atlético Grau 2-2 Deportivo Garcilaso / Finalizado

- Los Chankas 2-1 César Vallejo / Finalizado

- Melgar 1-0 UTC / Finalizado

- Alianza Lima 2-1 Sport Huancayo / Finalizado

Miércoles 23 de octubre

- ADT 2-0 Unión Comercio / Finalizado

- Cienciano 3-0 Alianza Atlético / Finalizado

- Carlos A. Mannucci 4-1 Cusco FC / Finalizado

- Sporting Cristal 2-1 Universitario / Finalizado

Jueves 24 de octubre

- Comerciantes Unidos vs Sport Boys (15:00 horas | estadio Germán Contreras Jara | Canal Tv: L1 Max)