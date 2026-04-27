Resumen

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Los corredores avanzan entre palmeras, los característicos árboles Divi Divi y playas de arena blanca y aguas cristalinas como Eagle Beach y Palm Beach | Foto: KLM Aruba Marathon
Los corredores avanzan entre palmeras, los característicos árboles Divi Divi y playas de arena blanca y aguas cristalinas como Eagle Beach y Palm Beach | Foto: KLM Aruba Marathon
Por Redacción EC

La 8.ª Maratón KLM Aruba se ha convertido en una de las carreras más atractivas del calendario internacional, no solo por su nivel competitivo, sino también por el escenario incomparable que ofrece. En Aruba, correr deja de ser solo un desafío físico para convertirse en una experiencia que mezcla deporte, naturaleza y viaje.