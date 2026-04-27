La 8.ª Maratón KLM Aruba se ha convertido en una de las carreras más atractivas del calendario internacional, no solo por su nivel competitivo, sino también por el escenario incomparable que ofrece. En Aruba, correr deja de ser solo un desafío físico para convertirse en una experiencia que mezcla deporte, naturaleza y viaje.

El circuito atraviesa algunos de los puntos más emblemáticos de la isla. Los corredores avanzan entre palmeras, los característicos árboles Divi Divi y playas de arena blanca y aguas cristalinas como Eagle Beach y Palm Beach, reconocidas por TripAdvisor como la playa n.° 1 y la n.° 4 del Caribe, respectivamente. Puedes visitar aruba.com/es y descubrir todas las experiencias que ofrece esta encantadora isla del Caribe.

Uno de los momentos más especiales se vive al inicio de la carrera, cuando aún es de madrugada. En ese tramo, es posible observar simultáneamente la salida del sol y la presencia de la luna en el cielo, una postal poco común que convierte cada kilómetro en una experiencia memorable.

Una carrera certificada y puerta a grandes maratones

Más allá de su atractivo turístico, la carrera cuenta con certificación oficial de AIMS y World Athletics. Esto permite a los participantes utilizar sus marcas para clasificar a competencias de prestigio internacional, como el Maratón de Boston, además de formar parte del circuito clasificatorio al Campeonato Mundial Abbott World Marathon Majors Wanda Age Group.

La Maratón de Aruba se posiciona no solo como una carrera, sino como una razón más para viajar y descubrir la isla feliz desde una perspectiva distinta | Foto: KLM Aruba Marathon

La Maratón de Aruba se presenta como una propuesta integral: un “run-cation” que combina running con vacaciones.

Playas, gastronomía, cultura y compras forman parte de la experiencia para quienes deciden viajar a la isla. Así, la Maratón de Aruba se posiciona no solo como una carrera, sino como una razón más para viajar y descubrir la isla feliz desde una perspectiva distinta.

¿Cómo participar en el concurso?

Gracias a la Autoridad de Turismo de Aruba y El Comercio, puedes ganar pasajes ida y vuelta, hospedaje y la inscripción gratuita a la maratón.

Si tienes experiencia en el running, o sientes que estás listo para asumir el reto, te invitamos a participar aquí: https://elcomercio.pe/sorteo/maratonaruba/

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