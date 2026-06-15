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Resumen

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"'Estaba siendo feliz en Aruba, la isla feliz. Por primera vez entendía perfectamente por qué la llamaban así". (Foto: archivo personal)
"'Estaba siendo feliz en Aruba, la isla feliz. Por primera vez entendía perfectamente por qué la llamaban así". (Foto: archivo personal)
Por Yanira Dávila

Aruba. 29°C. 83% de humedad. Vientos de hasta 45 km/h. Mis piernas se movían, pero sentía que no avanzaba. El viento me empujaba hacia atrás. Las gotas de sudor me caían por la cara. Tenía la ropa completamente empapada. En cada esquina había al menos dos personas alentando. Nunca me sentí sola. Tampoco la pasé mal pese a lo desafiante de la misión de ese domingo: correr los 21K.