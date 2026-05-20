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Fred Síndico, destacado trail runner peruano, representará al país en la media maratón de Aruba con todos los gastos cubiertos. Foto: GEC
Fred Síndico, destacado trail runner peruano, representará al país en la media maratón de Aruba con todos los gastos cubiertos. Foto: GEC
Por Redacción EC

La Autoridad de Turismo de Aruba y el diario El Comercio realizaron la entrega oficial del premio al ganador del sorteo que llevará a un corredor peruano a participar en la próxima edición de la KLM Aruba Marathon, uno de los eventos deportivos más atractivos del calendario internacional de running.

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