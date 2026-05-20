La Autoridad de Turismo de Aruba y el diario El Comercio realizaron la entrega oficial del premio al ganador del sorteo que llevará a un corredor peruano a participar en la próxima edición de la KLM Aruba Marathon, uno de los eventos deportivos más atractivos del calendario internacional de running.

La ceremonia de entrega se llevó a cabo el pasado 20 de mayo en el café Don Salazar, en Miraflores, con la presencia de Johana Santiago, directora de comunicaciones de la Autoridad de Turismo de Aruba, y Yanira Dávila, como representante del diario El Comercio. Durante el encuentro se anunció oficialmente a Fred Sindico como ganador de la experiencia integral que incluye pasajes aéreos, estadía y registro completo para competir en la distancia de media maratón en Aruba. Asimismo, se realizó la entrega de kits para runners a los ganadores del sorteo desarrollado a través de las redes sociales de El Comercio.

Fred Sindico es un trail runner peruano de alto rendimiento que ha conseguido el primer lugar en múltiples competencias de running y trail en el Perú. Próximamente viajará a Aruba con el objetivo de pelear el podio y buscar una marca histórica en el evento. Actualmente, el récord de la media maratón de la KLM Aruba Marathon es de 1 hora y 15 minutos, mientras que el récord personal de Fred es de 1 hora y 17 minutos, posicionándolo como uno de los atletas con mayores probabilidades de alcanzar los primeros lugares de la competencia.

“Mi expectativa es subir al podio. Es algo que siempre he buscado en competencias internacionales y esta vez también tengo la ilusión de conocer Aruba, un destino del que había escuchado mucho y que siempre me llamó la atención. Apenas vi el sorteo de El Comercio participé sin pensarlo y ahora voy con toda la motivación para darlo todo en la competencia y descubrir un lugar que estoy seguro será mágico”, cuenta Fred Sindico.

“Estamos muy emocionados de que Fred represente al Perú en esta importante competencia internacional. La KLM Aruba Marathon se ha consolidado como una de las carreras más atractivas del calendario global, no solo por su nivel competitivo, sino también por el escenario incomparable que ofrece Aruba. Además, cuenta con la certificación oficial de AIMS y World Athletics, lo que la convierte en una carrera clasificatoria para los Abbott World Marathon Majors, como la maratón de Boston”, señaló Johana Santiago, directora de Comunicaciones de la Autoridad de Turismo de Aruba para Latinoamérica.

Más sobre la ruta de la KLM Aruba Marathon

Santiago también destacó que el recorrido atraviesa algunos de los puntos más emblemáticos de la isla, permitiendo a los corredores avanzar entre palmeras, los característicos árboles Divi Divi y playas de arena blanca y aguas cristalinas como Eagle Beach y Palm Beach, reconocidas por TripAdvisor entre las mejores playas del Caribe.

Con esta iniciativa, la Autoridad de Turismo de Aruba y El Comercio buscan seguir promoviendo el turismo deportivo y fortalecer el vínculo entre Aruba y la comunidad runner peruana, impulsando experiencias que combinan deporte, bienestar y destinos de clase mundial.